Las cáscaras de palta son un tesoro: cinco formas de reutilizarlas en casa
Las cáscaras de palta pueden convertirse en un recurso para el jardín: cómo reutilizarlas y aprovechar sus nutrientes en cinco formas simples y sustentables.
Las cáscaras de palta que suelen terminar en la basura pueden ser un verdadero recurso para el hogar. Gracias a sus nutrientes y a su textura, este residuo orgánico puede aprovecharse especialmente en el jardín, donde aporta beneficios naturales al suelo y a las plantas.
Un aliado natural para el jardín
Como fertilizante directo en la tierra
Una de las formas más prácticas de reutilizarlas es cortarlas en trozos pequeños y enterrarlas directamente en la raíz de las plantas ornamentales o de la huerta. Con el tiempo, las cáscaras de palta se van descomponiendo y van liberando nutrientes que enriquecen el suelo de manera natural.
Para enriquecer el compost
Estas cáscaras, al igual que muchos residuos orgánicos, pueden agregarse al compost. Al ser ricas en potasio y otros minerales, las cáscaras de palta aportan nutrientes que favorecen la descomposición y mejoran la calidad del abono casero.
Como semilleros biodegradables
Otra alternativa es utilizarlas como pequeños recipientes para germinar semillas. Se rellenan con tierra, se colocan las semillas y, una vez que crecen los primeros brotes, pueden trasplantarse directamente al suelo junto con la cáscara.
Para preparar fertilizante líquido
Si se dejan en remojo durante 24 a 48 horas, las cáscaras liberan minerales en el agua. Ese líquido puede utilizarse luego para el riego, aportando nutrientes de forma suave y progresiva.
Para mejorar el drenaje en macetas
Colocar trozos de cáscara en la base de las macetas ayuda a generar una capa orgánica que favorece el drenaje y evita el exceso de humedad en las raíces.
De estas cinco maneras, las cáscaras de palta dejan de ser un residuo y se convierten en una alternativa sustentable y económica para el cuidado del jardín.