Las cáscaras de palta son un tesoro: cinco formas de reutilizarlas en casa

Las cáscaras de palta pueden convertirse en un recurso para el jardín: cómo reutilizarlas y aprovechar sus nutrientes en cinco formas simples y sustentables.

Las cáscaras de palta que suelen terminar en la basura pueden ser un verdadero recurso para el hogar. Gracias a sus nutrientes y a su textura, este residuo orgánico puede aprovecharse especialmente en el jardín, donde aporta beneficios naturales al suelo y a las plantas.

Un aliado natural para el jardín Como fertilizante directo en la tierra Una de las formas más prácticas de reutilizarlas es cortarlas en trozos pequeños y enterrarlas directamente en la raíz de las plantas ornamentales o de la huerta. Con el tiempo, las cáscaras de palta se van descomponiendo y van liberando nutrientes que enriquecen el suelo de manera natural.

Para enriquecer el compost Estas cáscaras, al igual que muchos residuos orgánicos, pueden agregarse al compost. Al ser ricas en potasio y otros minerales, las cáscaras de palta aportan nutrientes que favorecen la descomposición y mejoran la calidad del abono casero.

Como semilleros biodegradables Otra alternativa es utilizarlas como pequeños recipientes para germinar semillas. Se rellenan con tierra, se colocan las semillas y, una vez que crecen los primeros brotes, pueden trasplantarse directamente al suelo junto con la cáscara.

Para preparar fertilizante líquido Si se dejan en remojo durante 24 a 48 horas, las cáscaras liberan minerales en el agua. Ese líquido puede utilizarse luego para el riego, aportando nutrientes de forma suave y progresiva.