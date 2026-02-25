No tires el carozo de la palta: el abono natural para el jardín con antioxidantes y nutrientes

No hace falta gastar en un fertilizante industrial con estas recetas que todos pueden hacer en casa. Aprovechá la palta y ahorrá.

La palta es una fruta amada por una gran mayoría debido a su sabor, versatilidad en la cocina y alto contenido de grasas saludables, vitaminas y minerales. Pero la mayoría suele desechar el carozo de la palta, sin saber que tiene su propio conjunto de beneficios y se puede usar como un fortalecedor de plantas en el jardín.

A diferencia de la pulpa, el carozo tiene fósforo y potasio, que son clave para el desarrollo de las raíces y la floración, pero también taninos, es decir, compuestos que actúan como un antiséptico, evitando que los hongos y bacterias del suelo ataquen a la planta. Además, contiene antioxidantes que ayudan a que el jardín atraviese mejor las épocas de calor o sequías.

palta aguacate jardin.jpg La cáscara y carozo de la palta se pueden utilizar. Shutterstock Estudios de la UNAM (México) y universidades agrarias de Colombia y Chile han comprobado la capacidad antifúngica de la semilla de la palta. Se demostró que aleja el hongo Phytophthora que pudre las raíces de las plantas de interior.

¿Cómo usar la palta en el jardín? Una de las formas de aplicar el carozo es rallandolo y tirándolo a la tierra. Para que funcione tenés que rallar el carozo y dejarlo secar a la sombra por 24 horas, así no genera moho. Después, con una cucharada sopera, tenés que espolvorear una maceta mediana. Esto lo vas a repetir durante un mes o 40 días.

Otra forma de aplicación es a través de un té. Acá es necesario que hiervas el carozo durante 15 minutos o hasta que el agua tome un color rojizo intenso. Luego tenés que diluirla en dos litros de agua y regar tus plantas cada 15 días.