Por qué guardar los limones en la heladera podría ser un error

La mayoría de las personas almacena los limones en la heladera . Sin embargo, los especialistas en seguridad y conservación alimentaria sugieren revisar esta práctica. Al someter las frutas a bajas temperaturas y humedad de forma prolongada puede alterar su calidad.

Las frutas como los limones , mandarinas o naranjas tienen la capacidad de conservarse en perfectas condiciones a temperatura ambiente durante varios días. Cuando se exponen a una refrigeración inadecuada, el proceso natural de maduración se altera, generando consecuencias visibles.

Por un lado, la cáscara tiende a secarse y a endurecerse con el frío. En el caso del interior, se vuelve menos jugoso al momento de exprimirlos. Además, colocarlos en bolsas plásticas herméticas dentro de la heladera condensa la humedad y propicia la aparición de hongos.

Se recomienda tener lo limones fuera de la heladera.

Para prolongar la frescura de los limones sin alterar sus propiedades , la regla de oro es buscar un rincón fresco, seco y con buena ventilación, protegido del impacto directo de la luz solar.

Se recomienda utilizar fruteras abiertas o cestos de alambre que faciliten la libre circulación del aire, descartando por completo los recipientes herméticos. También es fundamental mantenerlos alejados de electrodomésticos que emiten calor y asegurarse de que estén completamente secos antes de acomodarlos.

La heladera se convierte en un aliado válido únicamente bajo dos circunstancias específicas. En caso de unidades ya cortadas, se debe refrigerar para evitar la contaminación cruzada.