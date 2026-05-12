Según los fabricantes, por este motivo es importante limpiar el lavarropas y cada cuánto hay que hacerlo

Con cada ciclo de lavado, una mezcla invisible de restos de jabón , suavizante, pelusas y la propia suciedad de las prendas se va alojando en los rincones del lavarropas . Es por eso que una limpieza del aparato es muy importante.

Según los manuales de mantenimiento de grandes firmas como LG, Whirlpool y Haceb, una rutina de limpieza constante es la mejor inversión para reducir el consumo energético, evitar gastos en servicio técnico y garantizar que las prendas salgan realmente impecables.

La regla general de los fabricantes apunta a un mantenimiento profundo cada dos o tres meses. Sin embargo, si la lavadora trabaja a diario lo ideal es limpiar el tambor, los filtros y los compartimentos una vez al mes.

En primer lugar, retirar el cajón donde va el jabón y sumergirlo en agua tibia con vinagre o jabón para platos. Usar un cepillo pequeño para remover las costras de detergente y limpiar el hueco antes de reinsertarlo.

En cuanto al filtro del desagüe, al abrirlo se deja salir el agua retenida, retirar las pelusas u objetos atrapados y enjuagarlo bajo el grifo.

En el caso del tambor, se puede pasar un paño de microfibra humedecido con vinagre blanco por las paredes internas para neutralizar malos olores. En el caso de las juntas y las gomas de la puerta hay que limpiar bien con agua jabonosa. Luego programar un ciclo corto con agua caliente y bicarbonato de sodio para desinfectar a fondo.

Por último, eliminar el polvo acumulado con un paño suave.

Se aconseja que al terminar cada lavado, se deje la compuerta abierta durante unas horas para que el interior se ventile y se evite la proliferación de humedad. Usar más jabón del necesario no limpia mejor, solo genera más residuos que obstruyen los conductos internos.