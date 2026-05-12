Las puertas corredizas son muy prácticas y ayudan a aprovechar mejor los espacios del hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo, los rieles suelen llenarse de polvo, grasa, pelos y restos de suciedad que dificultan el deslizamiento. La puerta empieza a trabarse, hacer ruido o moverse con más esfuerzo de lo normal. Frente a este problema, muchas personas comenzaron a usar un truco casero simple: tirar agua tibia con detergente sobre los rieles.

La mezcla ayuda a aflojar la mugre acumulada y facilita la limpieza sin necesidad de desmontar la puerta. El detergente funciona como desengrasante y permite remover restos que suelen quedar pegados en las ranuras.

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales. Primero se recomienda retirar la tierra más grande con un cepillo, una aspiradora o un trapo seco. Después, hay que mezclar agua tibia con unas gotas de detergente y volcarla directamente sobre el riel. Luego se deja actuar unos minutos para que la suciedad se desprenda más fácilmente.

Por qué recomiendan tirar agua con detergente en los rieles de las puertas corredizas

Una vez que la mezcla hizo efecto, se puede limpiar con un cepillo fino, un pincel duro o incluso un cepillo de dientes viejo. Finalmente, conviene secar bien la zona con papel absorbente o un paño limpio para evitar que quede humedad acumulada. Este mantenimiento ayuda a que la puerta vuelva a deslizarse con mayor suavidad.

Cada cuánto tirar agua con detergente en los rieles de las puertas corredizas

Los especialistas aconsejan realizar esta limpieza al menos una vez por mes, sobre todo en balcones, patios o ambientes donde entra mucho polvo. También es importante hacerlo en casas con mascotas, ya que los pelos suelen quedar atrapados en los rieles y afectan el movimiento de las ruedas.

Uno de los errores más comunes es colocar aceite o lubricantes comunes directamente sobre el riel sin limpiarlo antes. Aunque parece una solución rápida, esos productos suelen atraer todavía más suciedad y terminan empeorando el problema. Por eso, primero conviene hacer una limpieza profunda y recién después usar un lubricante específico si realmente hace falta.