Alemania quiere eliminar la jornada laboral de ocho horas: cómo sería la reforma

Alemania analiza una de las reformas laborales más importantes de los últimos años. El gobierno busca eliminar el límite tradicional de ocho horas de trabajo por día y reemplazarlo por un máximo semanal de 48 horas. La propuesta apunta a dar más flexibilidad tanto a empresas como a trabajadores para organizar mejor sus horarios.

Con este cambio, una persona podría trabajar más horas en una jornada y compensarlas con menos tiempo laboral otro día. La idea es que ya no importe tanto cuánto se trabaja por día, sino el total acumulado durante la semana. Según el gobierno alemán, esto podría facilitar la conciliación familiar y permitir esquemas laborales más adaptables.

La legislación actual en Alemania establece una jornada general de ocho horas diarias. En algunos casos, puede extenderse hasta diez horas, siempre que el promedio semestral no supere el límite habitual. Además, existen pausas obligatorias y un descanso mínimo entre jornadas que hoy siguen vigentes.

El proyecto llegaría al Parlamento alemán en junio de 2026. La iniciativa también incluye sistemas de control horario digital para registrar las horas trabajadas. El gobierno considera que esta herramienta es necesaria para evitar abusos y garantizar que se respeten los tiempos de descanso.

La propuesta generó críticas inmediatas de los sindicatos alemanes. Desde la Confederación Sindical Alemana advirtieron que eliminar el límite diario podría dejar a muchos empleados más expuestos a jornadas extensas. También señalaron que las personas con menor protección sindical serían las más perjudicadas.

Expertos en derecho laboral y salud ocupacional también expresaron preocupación. Algunos estudios mencionados durante el debate advierten que las jornadas largas sostenidas en el tiempo pueden aumentar la fatiga, los errores y los problemas de salud. Por eso, varios sectores reclaman que cualquier flexibilización mantenga límites claros para proteger a los trabajadores.

La discusión ocurre en un contexto complicado para Alemania. El país enfrenta problemas de productividad, escasez de mano de obra y un crecimiento económico débil. Frente a ese escenario, el gobierno busca reformas que incentiven a la población a trabajar más horas y permitan una organización laboral más flexible.