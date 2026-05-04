Alemania aconseja a sus ciudadanos comprar más alimentos enlatados para crisis

El ministro de Agricultura de Alemania , Alois Rainer, cree que la población tiene que incluir en sus reservas para situaciones de crisis más alimentos enlatados, como raviolis o lentejas guisadas, conservas que se puedan comer incluso fríos.

"Además de las reservas tradicionales , queremos incluir en el futuro alimentos de fácil acceso, es decir, conservas que se puedan consumir inmediatamente en caso de emergencia", dijo Rainer en declaraciones que publican hoy los diarios del grupo Funke.

Una portavoz del departamento de Rainer explicó en rueda de prensa que "esto podría incluir guiso de lentejas, raviolis enlatados, pero también muchos otros productos factibles".

Añadió que esto facilitaría la solución de los problemas de suministro provocados por crisis militares, pero también, por ejemplo, por desastres naturales o medioambientales.

Alemania ante peligros de crisis

El portavoz recordó el apagón que duró varios días en algunas zonas de Berlín a principios de año.

En tal situación, sería imposible preparar alimentos con productos como cereales, lentejas y arroz, que actualmente se almacenan para emergencias y que necesitan ser cocinados.

"Los raviolis enlatados son solo un ejemplo de algo que estaría listo para comer de inmediato", explicó. Según la portavoz de Alemania, en estos momentos se está elaborando el proyecto para un sistema estatal modernizado de suministro de alimentos. Dpa