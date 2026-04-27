El país que prepara una transformación militar inédita para las próximas décadas

Alemania presentó una estrategia militar que marca un giro de fondo en su política de defensa. El objetivo es que la Bundeswehr, sus Fuerzas Armadas, se convierta hacia 2039 en la fuerza convencional más fuerte de Europa , una meta que refleja el nuevo clima de seguridad que atraviesa el continente desde la invasión rusa a Ucrania.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, fue el encargado de presentar los lineamientos del plan. La estrategia parte de una idea central: Alemania ya no quiere limitarse a cumplir un rol secundario dentro de la defensa europea, sino asumir una responsabilidad mayor dentro de la OTAN y frente a un escenario internacional más inestable.

Uno de los puntos más importantes es el crecimiento del personal militar. El gobierno alemán busca llevar la Bundeswehr a unos 260.000 soldados activos hacia mediados de la próxima década. A eso se sumaría una reserva de al menos 200.000 integrantes, por lo que Alemania apunta a una fuerza total cercana a los 460.000 efectivos preparados para actuar en caso de crisis .

El plan no se reduce solamente a sumar soldados. Alemania también busca modernizar sus capacidades en tierra, aire y mar, además de fortalecer áreas que hoy son decisivas para cualquier estructura militar moderna, como el ciberespacio, el espacio, la defensa aérea, la automatización y la inteligencia artificial. La apuesta es construir una fuerza más numerosa, pero también más rápida, flexible y tecnológicamente preparada.

Alemania busca tener uno de los ejércitos más grandes del planeta

La estrategia está pensada en etapas. La primera apunta a acelerar la capacidad defensiva hasta 2029, un año que aparece como referencia por las advertencias de distintos funcionarios europeos sobre la necesidad de estar preparados frente a Rusia. Luego, hacia 2035, el objetivo será ampliar capacidades y consolidar el crecimiento de personal. La tercera fase mira a 2039 y más allá, con una Bundeswehr más integrada a las nuevas tecnologías militares.

El movimiento tiene un peso histórico evidente. Durante décadas, Alemania mantuvo una relación muy cuidadosa con su poder militar por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y por el lugar que ocupó en la Europa de posguerra. Sin embargo, el escenario cambió. La guerra en Ucrania, la presión de sus aliados y el debate sobre la seguridad continental empujaron a Berlín a plantear una meta que hasta hace pocos años habría sido difícil de imaginar: volver a ubicar a Alemania entre los grandes actores militares de Europa.