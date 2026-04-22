Cardenal de Alemania desafía a la Iglesia católica y bendice a parejas homosexuales

En Alemania , el arzobispo de Múnich y Freising, el cardenal Reinhard Marx, ha autorizado la bendición de parejas homosexuales en su diócesis, según pudo confirmar la agencia de noticias dpa. La decisión es un claro desafío a la Iglesia Católica y el Vaticano , que su oponen a este tipo de acciones.

En una carta reciente dirigida a los agentes de pastoral de su diócesis , Marx recomendó el uso de una guía correspondiente de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) y del Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK) "como base para la acción pastoral", según informó el obispado tras una consulta de dpa.

Hace casi exactamente un año, la DBK y el ZdK aprobaron la guía titulada "La bendición da fuerza al amor". "La Iglesia católica reconoce a las parejas unidas por el amor y les ofrece acompañamiento", reza el documento.

Con el documento, las entidades manifestaron su intención de reforzar la práctica ya habitual en muchos lugares de "acompañar con una bendición en su relación a personas divorciadas y vueltas a casar, a parejas de todas las identidades de género y orientaciones sexuales, así como a parejas que por otras razones no quieren o no pueden recibir el sacramento del matrimonio".

Desde el punto de vista de la DBK, el documento está en sintonía con Roma y con el antiguo papa Francisco, ya fallecido. Sin embargo, esta visión es objeto de controversia, especialmente entre los católicos conservadores. Dpa