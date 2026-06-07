Trump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán

El conflicto bélico en Medio Oriente recrudeció este domingo de que Irán lanzara varias oleadas de misiles contra el norte de Israel. Esto ocurrió luego de que el ejército israelí efectuara un ataque aéreo contra dos edificios de apartamentos que funcionaban como bastión de Hezbolá, los cuales estaban ubicados en Beirut, capital del Líbano. Ante este escenario, quien se expresó fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien afirmó que se comunicará con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , para pedirle que no responda militarmente a los ataques lanzados por Irán contra territorio israelí .

El mandatario sostuvo que las negociaciones para poner fin al conflicto atraviesan una etapa decisiva y advirtió que una represalia podría comprometer las posibilidades de alcanzar un acuerdo. "Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro", señaló Trump en declaraciones al medio Axios.

En ese sentido, el mandatario insistió en que su administración se encuentra "muy cerca de un acuerdo final con Irán" y remarcó que no desea que los recientes acontecimientos alteren las conversaciones en marcha. "Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora", afirmó.

Pese a los ataques de Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EE.UU. el pasado abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, que cumple 100 días. Trump también sostuvo que los misiles iraníes no provocaron víctimas y expresó su expectativa de que Israel se abstenga de responder. "Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años", manifestó.

Además, durante una entrevista con Fox News, consideró que los ataques iraníes "no ayudarán a las negociaciones", aunque volvió a instar a Teherán a regresar a la mesa de diálogo para alcanzar un entendimiento que permita cerrar el conflicto.

Israel amenaza con una represalia

Mientras Estados Unidos intenta evitar una nueva escalada, las autoridades israelíes amenazan con responder de manera contundente a los ataques recibidos. Tras los ataques, de Irán, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este domingo que las Fuerzas de Defensa de Israel "atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden". Las declaraciones se produjeron luego de mantener una evaluación de la situación junto al Foro del Estado Mayor.

En la misma línea, el portavoz militar Effie Defrin afirmó que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y confirmó que el Ejército analiza distintos escenarios para los próximos días.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó un mensaje en la red social X en el que expresó: "Teherán debería arder esta noche", reflejando la presión interna que enfrenta el gobierno de Netanyahu tras los ataques.

FUENTE: EFE