El petróleo extiende subas y las bolsas de Asia cerraron mixtas ante la falta de avances por Medio Oriente

El precio del petróleo extiende subas este miércoles y abre al alza. La falta de avances concretos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente. A su vez, los principales índices de las bolsas de Asia cerraron mixtos.

Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que las negociaciones con Irán estuvieran suspendidas, las hostilidades bélicas entre ambos países volvieron a aparecer los últimos días. También, según consignó el portal El País, Trump asegura que Irán ha aceptado no tener armas nucleares y que al mandatario estadounidense le resulta inquietante la constante confrontación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con Líbano, a quien tildó de estar “jodidamente loco”.

Los mercados energéticos reaccionaron con cautela pese a las declaraciones de Trump. El petróleo Brent opera al alza por tercera jornada consecutiva, y cotiza a US$ 88,6 el barril. En tanto, el WTI opera a US$96,2.