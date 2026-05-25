El precio del petróleo cae ante la expectativa de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo cayó un 5,5% ante la esperanza de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán . El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que los negociadores tenían una "propuesta bastante sólida sobre la mesa" y que podría alcanzarse un acuerdo para terminar con el conflicto el lunes. Ante esto, el crudo Brent cayó un 5,5% hasta los US$97,90 el barril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que las negociaciones "avanzaban bien", pero añadió que sería "un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo". Si bien Irán afirma que se han logrado avances, un portavoz del gobierno agregó que un acuerdo "no es inminente". Trump había dicho previamente que el acuerdo incluiría la reapertura de la ruta marítima clave del estrecho de Ormuz, sin dar más detalles.

El estrecho de Ormuz, por donde suele transitar aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo, permanece prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Tras las declaraciones de Rubio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que se había alcanzado un acuerdo sobre "gran parte de los temas en discusión".

El tránsito por el Estrecho de Ormuz ha sido el principal punto de presión de Irán a EE.UU. desde que empezó la guerra.

"Pero afirmar que esto significa que la firma de un acuerdo es inminente es algo que nadie puede afirmar", añadió.

Los mercados energéticos mundiales experimentaron grandes fluctuaciones de precios desde principios de marzo, cuando el Brent cotizaba en torno a los US$70 por barril.

De todas formas, los operadores del mercado sostienen que aún en el escenario más optimista, el precio del petróleo seguirá en valores altos al menos hasta 2027 mientras se normaliza el flujo de petróleo a través del Estrecho, se reparan las instalaciones petroleras dañadas y se reconstruyen las reservas mundiales que comienzan a agotarse.