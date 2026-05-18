El petróleo sube por la incertidumbre en Medio Oriente y las bolsas de Asia cerraron en rojo

El petróleo comienza la semana con subas ante la incertidumbre respecto al rumbo del conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo vuelve a subir en la rueda de este lunes, ante la continuidad y la incertidumbre de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent sube 1% y opera en US$110,5 el barril. El WTI se ubica en en US$100,7.

Para Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, parece estar desarrollándose el escenario de "conflicto latente", sergún consignó el sitio especializado Investing. En este marco, las negociaciones entre EEUU e Irán no logran un avance decisivo, lo que conduce a repetidas prórrogas de los plazos y a un conflicto de baja intensidad prolongado. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

"Los mercados parecen estar alineándose con este escenario, con los futuros del crudo Brent para diciembre de 2026 estabilizándose cerca de los 90 dólares por barril, frente a los niveles de entre 80 y 85 dólares por barril registrados desde mediados de marzo hasta abril", sostuvo Temple.