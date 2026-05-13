Petróleo: en un escenario aún incierto por la guerra, la OPEP prevé una desaceleración de la demanda global

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acaba de recortar sus proyecciones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año, aún en un escenario de una irresuelta guerra en Medio Oriente . De este modo, los analistas de cartel de países petroleros delinean un escenario de precios hacia la baja.

Un informe publicado en el sitio web de la OPEP , pronostica ahora que la demanda global de petróleo se incremente en 1,7 millones de barriles diarios (bpd), una suba frente al pronóstico anterior de 1,38 millones de bpd. Pero el punto no es la foto sino la película.

La organización petrolera estima que la demanda en Europa y Asia-Pacífico, dos regiones que recibieron el mayor impacto del cierre del estratégico estrecho de Ormuz - primero por Irán y luego bloqueado por EE.UU.- y por lo tanto afectadas por las interrupciones en la provisión de petróleo a través de los buques cisterna, caigan en 0,03 millones de bpd y 0,08 millones de bpd, respectivamente.

El estrecho de Ormuz quedó virtualmente paralizado y cerrado al tráfico de barcos petroleros tan pronto como comenzaron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. Si bien hay conversaciones entre Washington y Teherán y un frágil alto el fuego, el acuerdo final sigue pendiente y las tensiones pueden desatara nuevamente los ataques y un endurecimiento del bloque al estrecho.

Cuando comenzó la guerra el petróleo Brent cotizaba a US$70 el barril de 159 litros, pero tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria iraní saltó hasta tocar los US$125 dólares.

Este miércoles el crudo Brent marca US$106,06, una baja diaria de -1,61%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), la referencia en el mercado norteamericano, muestra en pizarras US$101,68, una baja de -0,79%.

Perspectiva positiva

En este contexto, la OPEP considera que en 2027 la demanda de petróleo aumentará en cerca de 1,5 millones de bpd interanual, lo que supone un recálculo al alza de unos 0,2 millones de bpd versus el pronóstico realizado el mes pasado.

En abril, la OPEP considera que el cierre del estrecho de Ormuz derivó en un cambio de rutas comerciales para evitar el estrecho, gatillando una baja de los costos del transporte marítimo de crudo. Pero aún en ese escenario los costos se mantuvieron altos en Medio Oriente Medio, y significativamente más elevados que en 2025.

Por su parte, producto de la guerra y el conflicto en el Golfo Pérsico, en las últimas semanas aumentó se incrementó la demanda de transporte de combustibles refinados, lo que llevó a una suba de las tarifas de los petroleros de los llamados "productos limpios", tanto en el Mediterráneo como en Asia.