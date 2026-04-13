Las bolsas globales operan en rojo y crece la incertidumbre por el estrecho de Ormuz

Las bolsas caen mientras los inversores se mantienen expectante de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear el estrechode Ormuz.

Tras los truncados avences en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, las bolsas globales sienten el impacto y operan en rojo. A su vez el presidente estadonidense, Donald Trump, ordenó el bloqueo de los puertos iraníes y del estrecho de Ormuz en represalia.

En ese contexto, las mercados de Asia cerraron con caídas generalizadas: en la bolsa de Seúl, el índice Kospi perdió 0,89%. En Tokio, el Nikkei 225 bajó 0,62%. En tanto, el índice Hang Seng, de la bolsa de Hong Kong, bajó 0,9%, mientras que la bolsa de Shanghai resisitió y mostró un leve avance de 0,06%.

Mientras tanto, el mal humor se extendió en la apertura bursátil de Europa. El DAX alemán cae 1,4%, ; el CAC francés (-0,9%), el FTSE 100 inglés (-0,5%); y el IBEX español (-1,7%).

A su vez, los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una jornada pesimista en el premarket: el Dow Jones (-0,5%), el S&P 500 (-0,6%) y el Nasdaq (-0,6%).