La OPEP anticipa su jugada y dice qué pasará con el petróleo cuando Irán reabra el estrecho de Ormuz

La escalada del precio del petróleo parece no tener fin y este lunes trepa 0,89% hasta US$110 el barril de crudo Brent del Mar del Norte, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza incluso por encima de eso, hasta US$113,60, un a suba de 1,85% en la apertura de la semana.

Mientras crece la tensión en Medio Oriente ante el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el gobierno de Irán levante finalmente las restricciones para transitar por el estratégico estrecho de Ormuz , un comunicado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ( OPEP ) dio pistas de lo que puede ocurrir el día después de la guerra.

La OPEP , que reúne a los principales países exportadores de crudo, liderados por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros, muchos de los cuales fueron atacados recientemente por las fuerzas iraníes, acordó el domingo incrementar la producción de petróleo en otros 206.000 barriles diarios.

Pero esto sería solo a nivel declamativo y teórico, dado que la producción y exportación de crudo en Oriente Medio sigue limitada por la crisis del estrecho de Ormuz .

Según fuentes del mercado, la medida era previsible, dado que según informes, ocho miembros de la OPEP que gestionan su producción están preparados para aumentar rápidamente el suministro si la situación en el Golfo Pérsico cambia. Pero el la entidad petrolera también cuenta entre sus miembros a Irán, y no está claro cómo reaccionará ante la medida.

Guerra en Medio Oriente

Desde que comenzaron los ataques combinados de las fuerzas aéreas de Israel y Estados Unidos sobre el Irán el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz quedó en el centro de todas las miradas. Fue a raíz de la contramedida aplicada por Teherán para dañar la economía global y "forzar" un cese de los ataques a su territorio, cosa que no ocurrión.

Lo que sí ocurrió fue la disparada del precio internacional del petróleo desde los 70 dólares el Brent hasta los 110 dólares el barril de 159 litros, una suba de 57% en algo más de un mes.

La decisión iraní generó una situación compleja a nivel global, dado que por el estrecho de Ormuz pasa más del 20% del flujo mundial de petróleo.

"En este contexto, Arabia Saudita, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos ya han reducido su producción debido al estancamiento de las exportaciones, con recortes combinados que superan los 11 millones de barriles diarios. Como resultado, los precios se acercaron a los 120 dólares por barril el mes pasado, pero desde entonces han retrocedido ligeramente", sostiene un análisis de Investing.com.

La semana pasada la agencia Reuters informó que en marzo las pérdidas combinadas de producción petrolera de la OPEP habrían trepado a los 7,2 millones de barriles diarios, según datos de LSEG y proveedores de análisis como Kpler.

En paralelo al cierre del estrecho, los ataques iraníes contra la infraestructura en los países del Golfo Pérsico continuaron, registrándose este domingo nuevos ataques en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, en un escenario en que las perspectivas de que el estrecho de Ormuz se reabra pronto siguen siendo más bien remotas.