Vaca Muerta: la colombiana GeoPark solicitó la adhesión al RIGI de un proyecto por US$1.000 millones

La petrolera de origen colombiano GeoPark , perteneciente al Grupo Gilinski , solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) para un proyecto que prevé desembolsos superiores a los US$1.000 millones. La iniciativa será desarrollada junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y apunta a acelerar la explotación de petróleo no convencional en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste en el complejo Vaca Muerta .

El plan contempla multiplicar la producción actual, que ronda los 1.500 barriles equivalentes diarios, hasta alcanzar los 20.000 barriles por día en un plazo de tres años. Para ello, la compañía proyecta un esquema de desarrollo intensivo basado en perforaciones horizontales en modo factoría, además de la construcción de una planta central de procesamiento (CPF) en Puesto Silva Oeste, destinada a tratar la producción conjunta de ambos bloques.

La propuesta presentada bajo el paraguas del RIGI integra las dos áreas mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU), figura prevista por el régimen para grandes inversiones. También incluye obras de infraestructura asociadas al transporte y evacuación de la producción, con el objetivo de optimizar costos y mejorar la escala operativa.

"Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala. Es exactamente para lo que fue diseñada esta herramienta y una muestra de la coordinación entre el Gobierno Nacional, la Provincia y las empresas para impulsar el desarrollo de la cuenca y el país. Queremos consolidarnos como un actor de largo plazo en Neuquén, enfocados en ejecutar con disciplina y generar valor para la Provincia”, señaló Ignacio Mazariegos, Director de la Unidad de Negocios Argentina.

La petrolera ya inició en marzo la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este. Para este año prevé inversiones de entre 80 y 100 millones de dólares destinadas al desarrollo inicial del bloque. Con ese desembolso, la firma espera elevar su producción en Argentina hasta un rango de entre 5.000 y 6.000 barriles equivalentes diarios antes de fin de 2026.