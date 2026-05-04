GeoPark acelera en Vaca Muerta y busca ingresar al RIGI con una inversión de US$ 600 millones

La petrolera GeoPark presentará un proyecto para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , con el objetivo de potenciar el desarrollo de sus áreas en Vaca Muerta mediante una inversión de US$ 600 millones en el período 2026-2028.

El anuncio fue realizado por su CEO, Felipe Bayón, desde Houston, donde explicó que la compañía prevé presentar formalmente su iniciativa en los próximos meses. “El RIGI es un mecanismo muy poderoso que brinda previsibilidad impositiva y cambiaria, lo que hace que las inversiones sean más factibles”, sostuvo el ejecutivo, al destacar el acuerdo entre Nación y provincia para impulsar este tipo de desarrollos.

GeoPark desembarcó en la cuenca neuquina en 2025 tras adquirir bloques a Pluspetrol, y en apenas seis meses logró avanzar con la perforación de sus primeros tres pozos horizontales. La compañía prevé iniciar en junio su primera campaña de fractura hidráulica, marcando un hito en su incursión en el segmento no convencional.

Actualmente, la firma produce entre 1.400 y 1.500 barriles diarios, pero su objetivo inmediato es escalar a entre 6.000 y 6.500 hacia fines de 2026. A partir de allí, el plan contempla ingresar en una etapa de desarrollo intensivo, con la perforación de entre 50 y 55 pozos adicionales que permitirían alcanzar un plateau de 20.000 barriles diarios.

“Queremos entrar en modo factoría hacia fin de año para acelerar el crecimiento”, señaló Bayón, quien estimó que el proyecto total podría alcanzar inversiones por hasta US$ 1.000 millones en el largo plazo.

Inversiones tras la guerra en Medio Oriente

El contexto internacional también juega a favor del desarrollo. Según el CEO, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente incrementaron el interés global por la Argentina como destino de inversión energética. “Se ha vuelto un lugar que genera mucho más interés, tanto por el suministro como por la seguridad para invertir”, afirmó.

En ese escenario, la compañía no descarta evaluar nuevas oportunidades en la cuenca, aunque remarcó que el foco principal está puesto en la ejecución eficiente de sus activos actuales.

Además del crecimiento local, GeoPark analiza trasladar la experiencia adquirida en Vaca Muerta a otros mercados, especialmente a Colombia, donde el desarrollo de recursos no convencionales aún es limitado. “Ojalá podamos llevar este conocimiento a Colombia, que tiene un potencial importante y desafíos energéticos, especialmente en gas”, indicó Bayón.

El ejecutivo también destacó el posicionamiento de Argentina como referencia regional en materia energética, subrayando su capacidad de producción, generación de empleo y condiciones para el desarrollo del sector.

En cuanto a las variables económicas, GeoPark considera que sus proyectos son viables con un precio del crudo de US$ 60, aunque un rango de entre US$ 70 y US$ 80 sería más favorable. Respecto a la infraestructura, se mostró optimista sobre la ampliación de los sistemas de transporte, lo que permitiría acompañar el crecimiento productivo sin mayores restricciones.