RIGI: 30 años de reglas fijas y las dudas sobre si el país puede aprovechar la oportunidad

Cuando el gobierno de Javier Milei presentó el RIGI en la Ley Bases, la reacción no sorprendió a nadie: el sector empresario celebró, la oposición criticó y los medios se alinearon según su mirada. Pero en medio de ese cruce, quedó relegada la pregunta clave: ¿qué implica para Argentina comprometerse a tres décadas de reglas estables para el capital extranjero en áreas estratégicas?

No es una inquietud menor ni meramente retórica. Es, en esencia, el interrogante que va a definir la política energética y minera del país durante los próximos 30 años. Y, además, plantea dilemas que incomodan a todos los actores del debate, asegura un informe publicado por Minergy , que lleva la firma de Jordi Canta, director del portal especializado en energía.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra —según cifras oficiales— promesas de inversión por unos 78.000 millones de dólares en proyectos vinculados a minería y energía, distribuidos en cinco provincias clave: Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca.

La cifra es impactante para cualquier estándar de la historia económica de Argentina. Aun así, todavía falta un paso clave para que ese volumen de inversión se convierta en empleo, exportaciones y desarrollo concreto en las regiones donde se encuentran los yacimientos y proyectos mineros.

Beneficios del RIGI

En esencia, el RIGI funciona como un contrato: el Estado argentino les propone a las empresas que hagan inversiones de más de US$200 millones, a cambio de lo cual les otorga un esquema de previsibilidad total. Si deciden avanzar, se les asegura que las reglas no cambiarán —ni en materia impositiva, ni arancelaria, ni cambiaria— durante un período de 30 años.

A cambio, el país apuesta a captar inversiones que, bajo otras condiciones, probablemente no llegarían. Esa es la lógica del esquema. Y hay señales de que puede dar resultados: se estiman más de 78.000 millones de dólares en compromisos entre minería y energía.

De ese total, cerca de 18.000 millones ya cuentan con aprobación, mientras que otros 14.000 millones siguen en evaluación, de acuerdo con datos oficiales. Proyectos como el oleoducto en Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y desarrollos de GNL respaldados por contratos de exportación hacia Europa muestran que no se trata solo de proyecciones, sino de iniciativas concretas y en marcha.

El RIGI reúne un abanico diverso de proyectos que pone en evidencia el potencial del subsuelo de Argentina. En minería, sobresalen los desarrollos de cobre —con iniciativas como Vicuña, Josemaría, Filo del Sol y El Pachón— junto con el litio, concentrado en el noroeste, especialmente en Salta y Jujuy, dentro del denominado Triángulo del Litio. También forman parte del esquema proyectos de oro y plata, como Veladero, operado por Barrick Mining, y Gualcamayo, de Minas Argentinas.

En energía, el foco está puesto en los hidrocarburos. Entre los proyectos más relevantes se encuentran el desarrollo de transporte asociado a Vaca Muerta —con iniciativas como Vaca Muerta Oil Sur por US$2.900 millones— y el proyecto de GNL impulsado por Southern Energy (con US$ 6.878 millones), que figuran entre los de mayor escala aprobados hasta el momento.

A esto se suman planes de gas natural licuado orientados a la exportación, con la ambición de posicionar al país como proveedor global en un escenario donde Europa y Asia buscan diversificar su abastecimiento frente a la dependencia del gas ruso. El rasgo común de todos estos emprendimientos es su magnitud: no son apuestas de corto plazo, sino desarrollos que requieren décadas para recuperar la inversión inicial.

El punto crítico no es si el RIGI logra atraer inversiones. La cuestión de fondo es otra: qué costo implica ese esquema. Porque ese costo existe, aunque no siempre se lo quiera poner en discusión.

Argumento del Gobierno nacional

La postura oficial tiene coherencia interna y parte de un diagnóstico difícil de refutar. Argentina arrastra décadas de inestabilidad para las inversiones de largo plazo: cada administración reescribió las reglas de la anterior, las retenciones oscilaron al ritmo de los ciclos políticos y los contratos se modificaron por decreto. En ese contexto, el riesgo regulatorio pasó a ser tan relevante como el geológico, lo que llevó a muchas empresas a exigir mayores retornos o, directamente, a descartar al país.

El RIGI surge como respuesta a ese problema estructural: si la estabilidad no puede garantizarse desde la trayectoria institucional, se intenta asegurar por vía legal. Treinta años de reglas fijas como reemplazo de una confianza que nunca terminó de consolidarse.

Las grandes compañías que ya se sumaron no lo hacen por afinidad, sino por conveniencia económica. Grupos como Glencore, Rio Tinto, BHP o Lundin Mining, junto con consorcios vinculados a Vaca Muerta, participan porque el esquema cierra desde el punto de vista financiero. El RIGI coloca a Argentina en condiciones comparables con países como Chile y Perú, que desde hace años ofrecen marcos similares para grandes inversiones.

En ese sentido, el régimen aborda un problema concreto con una herramienta concreta. El atractivo del país en minería y energía no es solo discursivo: se refleja en miles de millones de dólares comprometidos y en proyectos en marcha en la cordillera. Pero que funcione no significa que no tenga costos.

El fundamente de los objetadores

Las críticas al RIGI también parten de un razonamiento consistente, aunque muchas veces queden diluidas en objeciones más superficiales. El punto central es este: un Estado que fija sus reglas por 30 años no necesariamente está fortaleciendo la seguridad jurídica en el sentido clásico. Está, en cambio, limitando su propia capacidad de regular. Y esa diferencia es más profunda de lo que parece.

La seguridad jurídica implica reglas claras y previsibles. La cesión de margen regulatorio, en cambio, supone que el Estado resigna la posibilidad de modificarlas cuando el contexto lo requiera —ya sea frente a una crisis hídrica, un problema ambiental o un cambio abrupto en los precios internacionales que dispare la rentabilidad de los proyectos mientras las comunidades locales no ven mejoras equivalentes.

Imaginemos escenarios posibles: si hacia 2035 el precio del litio se multiplica y un gobierno intenta subir regalías, las empresas bajo el RIGI podrían recurrir a tribunales internacionales como el CIADI. O si en 2030 se endurecen las regulaciones ambientales sobre el fracking en la Patagonia, el régimen podría funcionar como un escudo frente a esos cambios.

No se trata de afirmar que estos escenarios ocurrirán, sino de entender la implicancia del compromiso asumido. Si suceden, el Estado argentino ya aceptó de antemano tener un margen de acción acotado. Y eso no es un tecnicismo: es una decisión política de gran alcance que, para muchos, no tuvo el nivel de debate público que requería.

Instituciones fiscales y regulatorias

El debate en torno al RIGI suele mirar hacia Chile y Perú como ejemplos a seguir. Sin embargo, hay una diferencia estructural que muchas veces queda fuera de la discusión: la estabilidad de sus instituciones fiscales y regulatorias. Ese punto no es menor, porque define el verdadero costo de las garantías que cada país ofrece a los inversores.

En Chile, por ejemplo, los esquemas de invariabilidad tributaria para la minería se apoyaron en un Estado que, con matices, mantuvo reglas relativamente consistentes a lo largo del tiempo. En cambio, en Argentina, el RIGI se monta sobre una historia reciente marcada por vaivenes: contratos renegociados por decreto, cambios recurrentes en las condiciones cambiarias para exportadores y un péndulo entre estatizaciones y privatizaciones según el ciclo político.

Lejos de ser solo una crítica, esta diferencia ayuda a entender la lógica del régimen. El RIGI resulta más “caro” en Argentina no porque esté mal diseñado en sí mismo, sino porque las garantías que ofrece son proporcionalmente mayores al riesgo que busca compensar.

En otras palabras, cuando un Estado con alta credibilidad promete estabilidad a 30 años, el costo de esa promesa es bajo: en gran medida, iba a cumplirla de todos modos. Pero cuando esa misma promesa proviene de un Estado con menor credibilidad, el costo se eleva, porque implica resignar capacidad de ajuste futuro a cambio de una señal de confianza que el sistema necesita de manera urgente.

Ahí aparece una de las tensiones centrales del RIGI: no solo intenta atraer inversiones, sino también suplir —por vía legal— una debilidad histórica de la economía argentina. Y en ese intento, el precio de la credibilidad se vuelve parte esencial de la discusión.

Lo que el RIGI no responde

Hay un aspecto que el régimen no aborda —y en parte tampoco pretende abordar—: cómo se distribuye la renta que generan estos proyectos. En la Ley Bases, los beneficios para las empresas están definidos con precisión: reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, eliminación de retenciones y libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año. El esquema es claro y previsible del lado del inversor.

Lo que no aparece con la misma nitidez es la contracara. Cuánto de la renta extraordinaria quedará efectivamente en Argentina. Qué parte captarán las provincias a través de regalías en proyectos que se extenderán por décadas. Cuánto empleo local se generará en iniciativas que, en muchos casos, importan buena parte de su equipamiento sin aranceles. Y, sobre todo, cuánto valor agregado del litio y el cobre se procesará dentro del país antes de salir como materia prima.

En ese sentido, el RIGI resuelve un problema concreto: atraer inversión. Pero no resuelve otro igual de central: cómo se traduce esa inversión en desarrollo. Y esa diferencia, que hoy puede parecer técnica o incluso secundaria, puede volverse políticamente sensible en el futuro. Porque cuando los proyectos estén en plena producción y los flujos de ganancias sean visibles, la pregunta ya no será cuánto se invirtió, sino quién se quedó con qué parte del resultado.

La apuesta de Argentina

El subsuelo de Argentina concentra una combinación de recursos que hoy son estratégicos a escala global: cobre clave para la transición energética, litio indispensable para la industria de baterías y gas natural en un contexto en el que Europa busca reducir su dependencia del suministro ruso. Ese escenario geopolítico es excepcional y difícilmente se repita en las mismas condiciones. En ese marco, la necesidad de enviar una señal clara al capital internacional llevó a la creación del RIGI, que puede leerse como una respuesta coherente a esa oportunidad.

Sin embargo, una decisión que acierta en atraer inversiones pero no incorpora un debate profundo sobre su impacto estructural queda incompleta. La falta de definiciones más precisas sobre la distribución de la renta, junto con las dudas sobre los límites de la soberanía regulatoria, deja abierta una dimensión central de la política pública.

El interrogante de fondo no es solo cuánto se invierte, sino qué se hace con lo que se genera. Cómo se reparte ese valor entre Nación, provincias y comunidades locales. Y qué tan vinculados están esos beneficios al territorio donde se extraen los recursos, más allá del movimiento de exportación de materias primas.

En ese sentido, el RIGI aparece como una pieza funcional para destrabar inversiones, pero todavía no responde la pregunta más compleja: cómo se traduce ese flujo de capital en desarrollo sostenido. Esa parte del problema sigue abierta y exige una discusión que aún no se dio en toda su profundidad.

El régimen puede funcionar en términos de atracción de inversiones. La incógnita sigue siendo el costo de ese funcionamiento. Y en la experiencia argentina, esa no es una variable menor: es la pregunta central.