Cuánto cobran de básico los bancarios en mayo tras el nuevo acuerdo en paritarias

La asociación de los bancarios confirmó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector financiero, que establece un incremento salarial acumulado del 9,4% durante el primer trimestre de 2026. La actualización impacta en todas las remuneraciones y lleva el salario básico inicial a superar los $2,2 millones mensuales.

Según informó el gremio, el nuevo sueldo básico quedó fijado en $2.259.305 , correspondiente al mes de marzo, como resultado de los ajustes mensuales vinculados a la inflación.

El esquema de actualización salarial, que se ajusta de manera periódica según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitió sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico marcado por la suba de precios. Desde el sindicato destacaron que este mecanismo continuará vigente al menos durante abril y mayo.

El acuerdo no solo alcanza al salario básico, sino también a todos los adicionales, tanto remunerativos como no remunerativos. Además, se actualizó el bono por el Día del Bancario, que se paga cada noviembre, y que ahora tiene un monto mínimo superior a los $2 millones.

Las partes acordaron retomar las negociaciones paritarias en la segunda quincena de junio, con el objetivo de seguir monitoreando la evolución de la inflación y su impacto en los salarios.

Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo remarcaron que la prioridad es “garantizar el poder adquisitivo” de los trabajadores bancarios frente a la coyuntura económica actual.

El sector bancario se mantiene como uno de los pocos que aplica un esquema de ajustes mensuales atados a la inflación, lo que le permite actualizar salarios de forma más dinámica en comparación con otras actividades.

Con este nuevo incremento, los trabajadores del sistema financiero consolidan ingresos que se ubican entre los más altos del mercado laboral formal en Argentina.