Los bancarios acordaron un aumento del 2,9%: el monto del nuevo sueldo básico

El nuevo sueldo básico de los bancarios se eleva por encima de los 2 millones de pesos. Los detalles del acuerdo paritario.

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, en base a la inflación y acumulan una suba del 5,9% en lo que va de 2026 sobre los salarios de diciembre. La actualización paritaria establece un alza del 2,9% sobre los sueldos de febrero, en línea con la inflación.

El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

A cuánto se va el nuevo sueldo básico de los bancarios Con el nuevo aumento, el sueldo básico del sector queda en $2.187.023,79. El acuerdo del gremio con Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central establece que el retroactivo deberá ser abonado con los salarios de marzo, según se supo oficialmente.

Los bancarios son el sector mejor pago entre los asalariados Foto: La Bancaria Los bancarios son uno de los sectores con mejores salarios. La suba también impacta en el bono por el Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre.

Con el ajuste, el monto llega a $1.949.656,06 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.