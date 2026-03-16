Wall Street: el riesgo país alcanza los 600 puntos básicos y las acciones caen
El riesgo país vuelve a subir en el comienzo de la jornada financiera de la semana, pese a leves subas de los bonos en Nueva York. El Merval opera en rojo.
Pese a que los bonos abrieron al rueda con subas en Wall Street, el riesgo país sube y alcanza los 600 puntos básicos este lunes.
La deuda soberana en dólares opera con mayorías en suba, impulsada por el Global 2029 (+1,3%). Los bonos bajo legislación local cotizan con bajas generalizadas.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder operan mixtas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con caídas generalizadas.
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 en la pizarra del Banco Nación.