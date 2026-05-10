Las ventas minoristas cayeron 3,2% interanual en abril

El último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) refleja una continuidad de lo observado: en abril, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 3,2% a valores constantes, mientras que la evaluación mensual mostró una baja del 1,3% en relación a marzo.

De esta forma, la entidad registró una contracción acumulada del 3,5% en el primer cuatrimestre del año, incluyendo todos los rubros. Durante los primeros 4 meses de 2026, solo en febrero se observó un crecimiento interanual en relación a las ventas de 2025.

Según el informe, seis de los siete rubros analizados presentaron descensos en relación al año pasado: Bazar y decoración (-12,3%), Perfumería (-7,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-4,2%) fueron los sectores más afectados, mientras que Farmacia (6,1%) fue el único que cerró en terreno positivo.

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Las ventas online no compensan la caída

Si bien se observó un crecimiento interanual del 8% en las ventas realizadas de manera online, además de una suba desestacionalizada del 0,7% en relación a marzo, esto no alcanzó para compensar la caída del índice general, que mide las ventas minoristas realizadas bajo cualquier modalidad.

Realidad estable y expectativas limitadas

Según la encuesta realizada por CAME, el 53,3% de los propietarios señaló que la situación actual “se mantuvo” en comparación al año pasado, mientras que el 39,6% cree que la misma “empeoró”. Solo el 7,1% percibe una actualidad mejor a la de 2025.

De cara al futuro, uno de cada dos consultados (49%) cree que dentro de un año la situación estará “igual”, mientras que el 13,8% vislumbran un futuro peor. Sin embargo, el 37,2% conserva las expectativas y cree que en los próximos 12 meses la realidad mejorará.