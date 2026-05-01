Autos: un banco proyecta un salto en los patentamientos, que llegarán a 600.000 unidades anuales

La estabilización macroeconómica, junto con una mejora en la accesibilidad y la normalización del crédito, permitió reactivar la demanda de autos , según el informe “Situación Automotriz”, elaborado por el equipo de BBVA Research Argentina .

Luego de un 2024 en el que se llegó al piso de 400.000 unidades vendidas, el mercado repuntó con fuerza en 2025 acercándose a las 600.000 unidades anuales, un volumen que se proyecta estabilizado durante el resto de 2026.

“Esta recuperación se apoya, tanto por la reducción de la volatilidad como por la evolución del ingreso real y el resurgimiento del crédito.”, explican. A comienzos de 2024 las ventas mensuales se encontraban por debajo de las 20.000 unidades, y la recuperación del salario en 2025 impulsó los patentamientos hacia la franja de las 30.000 a 40.000 unidades por mes.

“La cantidad de salarios requeridos para comprar un 0km cayó de 45 salarios (según el tipo de cambio oficial) y 94 (según el tipo de cambio paralelo) en 2023, a 23 (tipo de cambio oficial) y 25 (tipo de cambio paralelo) en 2025”, destaca el estudio del BBVA.

Otro dato relevante es que, en 2025, el mercado se sostuvo mediante un salto del 94% interanual en vehículos importados. Actualmente, la fabricación local está altamente concentrada en vehículos utilitarios, que representan el 60% del total fabricado y casi el 70% de las exportaciones de Argentina.

Luego de un 2023, donde el financiamiento registró caídas reales del 50%, en 2025 la contratación de créditos prendarios rebotó en forma de V y superó picos de 100% de crecimiento interanual, destaca el equipo de Research del BBVA.

En cuanto al mercado de las motos, consideran que se trata de un segmento con dinámicas propias de estabilidad. La producción de motocicletas logró destacarse con un desempeño sólido, trepando a un índice de 150 puntos (base 100 promedio histórico), frente a los 110 puntos de los automotores.

Recuperación del mercado

A nivel de ventas, tomando como base el año 2018, los motovehículos cerraron el año 2025 superando los 110 puntos, mientras que los automóviles alcanzaron los 70. Esta resiliencia se explica por menores barreras de acceso y una demanda asociada a usos productivos que ofrece trayectorias más estables frente a las fluctuaciones del salario.

Con relación al tema de la sostenibilidad y electrificación, un segmento en transformación, el estudio da cuenta que la venta de vehículos híbridos y eléctricos alcanzó una participación récord del 4,4% sobre el total de patentamientos en 2025, un salto notable frente al 0,9% de 2020.

Sin embargo, la penetración local aún es reducida comparada con el promedio mundial (22%) o mercados líderes como China (48%) y Noruega (92%).

Perspectiva automotriz

A continuación, los principales mensajes del estudio:

Un entorno más ordenado reactivó el mercado : La estabilización macroeconómica, junto con una mejora en la accesibilidad y la normalización del crédito, permitió reactivar la demanda de vehículos. La reducción de distorsiones cambiarias y una mayor previsibilidad favorecieron decisiones de compra más genuinas, reduciendo el componente especulativo que había caracterizado etapas previas y fortaleciendo la demanda efectiva.

: La estabilización macroeconómica, junto con una mejora en la accesibilidad y la normalización del crédito, permitió reactivar la demanda de vehículos. La reducción de distorsiones cambiarias y una mayor previsibilidad favorecieron decisiones de compra más genuinas, reduciendo el componente especulativo que había caracterizado etapas previas y fortaleciendo la demanda efectiva. La oferta local se adapta, pero con rezago : La producción local no acompañó plenamente la recuperación del mercado, lo que evidencia una respuesta más lenta frente al repunte de la demanda. Parte de este desfasaje se explica porque una proporción creciente de las ventas se abastece con vehículos importados, mientras la producción doméstica se concentra en segmentos específicos (utilitarios) con mayor inserción exportadora.

: La producción local no acompañó plenamente la recuperación del mercado, lo que evidencia una respuesta más lenta frente al repunte de la demanda. Parte de este desfasaje se explica porque una proporción creciente de las ventas se abastece con vehículos importados, mientras la producción doméstica se concentra en segmentos específicos (utilitarios) con mayor inserción exportadora. El crecimiento se sostiene en condiciones de acceso : El dinamismo del mercado se apoya en la recuperación del crédito y en la evolución del ingreso real, factores que explican la mejora en las ventas, particularmente en el segmento de 0km. A su vez, la demanda muestra una elevada sensibilidad a estas variables, lo que refuerza el rol del financiamiento y de la capacidad de compra como determinantes centrales.

: El dinamismo del mercado se apoya en la recuperación del crédito y en la evolución del ingreso real, factores que explican la mejora en las ventas, particularmente en el segmento de 0km. A su vez, la demanda muestra una elevada sensibilidad a estas variables, lo que refuerza el rol del financiamiento y de la capacidad de compra como determinantes centrales. La expansión implica mayores tensiones externas: El crecimiento del mercado se sostuvo crecientemente en importaciones, en un contexto de exportaciones con limitaciones estructurales. Como resultado, el sector presenta un mayor requerimiento de divisas, lo que introduce un condicionante relevante sobre la sostenibilidad del nivel de actividad en un escenario de mayor integración con el exterior.

Próximos pasos

Pero todo esto no está exento de desafíos y amenazas. Cuáles son las principales conclusiones: