La medida de Luján de Cuyo con los autos abandonados en la vía pública

Luján de Cuyo llevó adelante un nuevo operativo con la Policía de Mendoza para retirar los autos abanadonados de las calles del departamento. En esta ocasión hubo intervenciones en el distrito Carrodilla Este. Los detalles del trabajo que realizaron en la vía pública.

El procedimiento se realizó en el Barrio Unión y Fuerza, sobre calle Ortíz, donde se retiraron un total de 4 vehículos en estado de abandono: una camioneta Chevrolet, un Peugeot 504, una coupé Taunus y una rural Renault 18. El operativo se desarrolló con el apoyo de la Policía de Mendoza y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Luján de Cuyo, sin registrarse incidentes.

La coordinación del operativo estuvo a cargo del Director de Tránsito y Control , Miguel Sara, quien supervisó el procedimiento junto a los equipos municipales.

Actualmente, el Municipio tiene identificados 150 vehículos en estado de abandono en la vía pública, de los cuales 92 ya han sido retirados, en gran parte gracias a denuncias realizadas por vecinos preocupados por situaciones de inseguridad asociadas a estos rodados.

Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca recuperar el orden en el espacio público, mejorar la seguridad y garantizar una mejor calidad de vida para los lujaninos. En esa línea, el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad y el uso de herramientas de control permiten avanzar con intervenciones más eficientes y transparentes, consolidando un modelo de gestión enfocado en el orden y la convivencia.

Desde la Dirección de Tránsito y Control adelantaron que los operativos continuarán en distintos puntos del departamento, con el objetivo de retirar y notificar todos los vehículos abandonados, respondiendo a una demanda concreta de los vecinos y fortaleciendo el compromiso de tener calles más seguras, ordenadas y tranquilas.