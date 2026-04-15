De qué se trata la importante obra que buscará evitar camiones varados en la ruta

La postal de camiones varados en la banquina rumbo a Chile, cada vez que se cierra el paso internacional, se volvió una escena habitual en Mendoza. Para dar respuesta a este problema, avanza en Luján de Cuyo la construcción de un hub logístico que busca ordenar la espera del transporte pesado.

El proyecto se desarrolla en el Distrito Industrial de Luján, donde se está construyendo una plataforma que permitirá contener a los camiones cuando el paso internacional a Chile se vea afectado. La idea es ordenar el transporte y reducir el impacto en rutas locales.

Hoy, cuando hay demoras o cierres en el cruce, los camiones suelen quedar estacionados al costado de las rutas. Esta situación genera riesgos viales y complica la circulación. Con esta obra, se busca dar una alternativa más segura y organizada para la espera.

Según explicó el intendente Esteban Allasino, se trata de una iniciativa impulsada con inversión privada. Esto no solo permite avanzar con la obra, sino que también genera oportunidades laborales. En ese sentido, el proyecto se presenta como una apuesta al desarrollo local.

Cómo será el nuevo espacio

Luján De Cuyo - Hub Logístico Municipalidad de Luján de Cuyo

En el predio se están construyendo playas destinadas a los transportistas. Allí podrán permanecer los camiones mientras esperan la habilitación del paso internacional. Esta infraestructura busca ordenar la circulación y evitar congestiones en rutas.

El objetivo es que, ante cualquier inconveniente en el cruce, los vehículos pesados tengan un lugar adecuado para detenerse. Desde el municipio aseguran que la primera etapa estará lista para la próxima temporada invernal.

Mientras la obra avanza, la expectativa está puesta en su funcionamiento durante el invierno. Si cumple con lo previsto, podría modificar una escena habitual en las rutas mendocinas.