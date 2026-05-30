Comenzó la Expo Ejército 2026: todas las fotos del evento

Este sábado 30 de mayo comenzó la Expo Ejército 2026 , la muestra estática de vehículos y equipos militares más esperada del país. Hasta el 2 de julio , el evento estará disponible para todo público, con entrada libre y gratuita .

La exposición se realizará en la plaza de armas del Edificio Libertador (Azopardo 250, Ciudad de Buenos Aires). Este sábado, abrirá de 12 a 18, mientras que el domingo 31, el lunes 1 y el martes 2 de junio el horario será de 10 a 18.

expo ejercito 2026 VI Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

expo ejercito 2026 VII Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Cómo será la Expo Ejército 2026

Entre las actividades previstas habrá exhibiciones de tanques, vehículos blindados y distintos materiales utilizados por el Ejército Argentino. También se presentarán tecnologías y nuevos sistemas incorporados a la fuerza.

La edición 2026 incluirá la presentación del vehículo blindado Stryker y del Unimog U4000, incorporado recientemente al Ejército.

Durante las cuatro jornadas funcionará además una cocina de campaña y se desarrollarán charlas y talleres destinados a visitantes y grupos familiares.

El programa contará también con presentaciones musicales a cargo de bandas militares. Las actuaciones previstas para el sábado 30 y el domingo 31 comenzarán a las 15. Las programadas para el lunes 1 y el martes 2 se realizarán desde las 11.