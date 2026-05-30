Junio arranca con subas en servicios y mayor presión sobre los hogares

Las tarifas de luz, gas y agua volverán a aumentar desde junio. El mayor consumo por el frío podría elevar aún más las facturas de los servicios.

Junio llega con nuevos aumentos en los servicios de luz, gas y agua

El inicio de junio llegará con nuevos incrementos en los servicios públicos esenciales, una combinación que volverá a impactar en la economía doméstica en plena temporada de bajas temperaturas. Los ajustes de las tarifas serán moderados en comparación con meses anteriores.

Aún así, especialistas advierten que el principal factor de preocupación será el aumento del consumo residencial de energía para calefacción y otras necesidades del hogar.

En ese contexto, las boletas de gas, electricidad y agua podrían reflejar un incremento superior al esperado, especialmente en los hogares de ingresos medios y bajos, donde el gasto en servicios suele representar una porción significativa del presupuesto familiar.

Uno a uno los aumentos en junio De acuerdo con el esquema de actualización definido para junio, estos serán los ajustes tarifarios:

Gas Natural: Las facturas registrarán un aumento promedio del 2,81 por ciento en todo el territorio nacional.

Agua Corriente (AySA): Los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense recibirán boletas un 3 por ciento más caras. La empresa estatal continúa con su plan de indexación mensualizada, aunque confirmó que mantendrá la vigencia de las tarifas sociales y los descuentos para los sectores de menores recursos.

Electricidad (AMBA): Para los clientes de las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la actualización del servicio eléctrico tendrá una suba promedio del 1,5 por ciento.