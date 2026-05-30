Confirmado: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI en junio

Cuenta DNI confirmó todos los descuentos y promociones que estarán disponibles durante junio de 2026. La billetera virtual del Banco Provincia mantendrá beneficios en supermercados, comercios de cercanía y gastronomía, pero además sumó novedades importantes para quienes buscan ahorrar en las compras de todos los días.

Entre los cambios más destacados aparece el regreso de un descuento clave, aprovechando el inicio de las bajas temperaturas, y también el aumento del tope de reintegro semanal en uno de los beneficios más utilizados por las personas usuarias de la aplicación.

Según informó Banco Provincia, quienes aprovechen todas las promociones vigentes podrían superar los $170.000 de ahorro mensual entre descuentos, reintegros y cuotas sin interés.

Cuenta DNI ofrece un ahorro del 40% en un rubro en específico Foto: Banco Provincia

Una de las principales novedades de junio será el regreso del beneficio en garrafas. La promoción ofrecerá un 40% de descuento todos los días y tendrá un tope mensual de $18.000 por persona usuaria.

El beneficio se alcanza con consumos de hasta $45.000 y vuelve a incorporarse al esquema mensual de Cuenta DNI en plena temporada de frío.

Además, Banco Provincia confirmó otra mejora importante: el tope de reintegro semanal en comercios de cercanía aumentará de $5.000 a $6.000, lo que permitirá ahorrar más dinero en compras cotidianas realizadas de lunes a viernes.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en junio

La billetera virtual mantendrá promociones en distintos rubros y cadenas de supermercados. Estos serán los principales beneficios:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 semanales.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope mensual de $18.000.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope semanal de $8.000.

Full YPF: 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos durante fines de semana.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes sin tope.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves sin límite de reintegro.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000.

A estos beneficios también se suman las tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI para pagos sin contacto en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

Qué supermercados tendrán descuentos con Cuenta DNI

Durante junio también seguirán vigentes las promociones en grandes cadenas y supermercados bonaerenses:

Día: 10% de descuento los lunes sin tope de reintegro.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles en todas sus sucursales.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes con tope de $20.000 diarios.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope semanal de $5.000.

Toledo: 15% de descuento los miércoles sin tope.

Josimar: 15% de descuento los miércoles con tope semanal de $6.000.

Además, los supermercados del interior bonaerense adheridos tendrán un 15% de descuento los martes y miércoles, con reintegros de hasta $6.000 por semana y compras mínimas de $30.000.