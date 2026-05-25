Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden aprovechar en la última semana de mayo
La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene descuentos claves durante la última semana de mayo. Qué días conviene comprar este fin de mes.
La última semana de mayo llega con nuevos descuentos y promociones para los usuarios de Cuenta DNI. La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y comercios de cercanía, además de cuotas sin interés en locales adheridos.
Descuentos de Cuenta DNI todos los días en la última semana de mayo
Durante los últimos días del mes, los usuarios podrán acceder a reintegros y promociones en distintos rubros. Algunos beneficios se aplican todos los días, mientras que otros funcionan únicamente en jornadas específicas.
Entre las promociones permanentes aparece el descuento en Mercados y Ferias Bonaerenses:
- 40% de descuento
- Tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona
También continúa vigente el ahorro en marcas seleccionadas:
- 30% de descuento
- Tope de hasta $15.000 por mes y por persona
Además, Cuenta DNI mantiene la posibilidad de comprar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas adheridas en comercios participantes. La promoción no incluye rubros alimenticios, carnicerías ni grandes cadenas de supermercados.
Los descuentos de Cuenta DNI de lunes a viernes
En comercios de cercanía y carnicerías, la billetera virtual ofrece:
- 20% de descuento
- Tope unificado de $5.000 por semana y por persona
- Para alcanzar el tope máximo se deben realizar compras por $25.000
El beneficio aplica únicamente de lunes a viernes y es uno de los más utilizados por los usuarios para compras cotidianas.
Qué promociones hay los miércoles con Cuenta DNI
Los miércoles también hay descuentos especiales en supermercados y cadenas adheridas.
En las sucursales de Carrefour se puede acceder a:
- 10% de descuento
- Sin tope de reintegro
Además, en Josimar continúa vigente:
- 15% de descuento
- Tope de $6.000 por semana y por persona
Los descuentos de Cuenta DNI para los jueves
Quienes realicen compras los jueves también podrán aprovechar promociones destacadas.
En Changomás hay:
- 20% de descuento
- Sin tope de reintegro
- Sin monto mínimo de compra
Mientras tanto, en Coto se mantiene:
- 30% de ahorro
- Sin tope de reintegro
- Descuento en el acto pagando con tecnología NFC
Qué tener en cuenta para usar Cuenta DNI
Desde Cuenta DNI recordaron que algunos beneficios tienen topes unificados y condiciones particulares según el comercio o el rubro.
Además, las promociones pueden no estar disponibles para usuarios que registren atrasos o incumplimientos en pagos vinculados a los servicios financieros asociados.