Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden aprovechar en la última semana de mayo

La última semana de mayo llega con nuevos descuentos y promociones para los usuarios de Cuenta DNI . La billetera virtual del Banco Provincia mantiene beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y comercios de cercanía, además de cuotas sin interés en locales adheridos.

Cuenta DNI tiene descuentos claves para el fin de mes. Foto: Banco Provincia

Durante los últimos días del mes, los usuarios podrán acceder a reintegros y promociones en distintos rubros. Algunos beneficios se aplican todos los días, mientras que otros funcionan únicamente en jornadas específicas.

Entre las promociones permanentes aparece el descuento en Mercados y Ferias Bonaerenses:

También continúa vigente el ahorro en marcas seleccionadas:

30% de descuento

Tope de hasta $15.000 por mes y por persona

Además, Cuenta DNI mantiene la posibilidad de comprar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas adheridas en comercios participantes. La promoción no incluye rubros alimenticios, carnicerías ni grandes cadenas de supermercados.

Los descuentos de Cuenta DNI de lunes a viernes

En comercios de cercanía y carnicerías, la billetera virtual ofrece:

20% de descuento

Tope unificado de $5.000 por semana y por persona

Para alcanzar el tope máximo se deben realizar compras por $25.000

El beneficio aplica únicamente de lunes a viernes y es uno de los más utilizados por los usuarios para compras cotidianas.

Qué promociones hay los miércoles con Cuenta DNI

Los miércoles también hay descuentos especiales en supermercados y cadenas adheridas.

En las sucursales de Carrefour se puede acceder a:

10% de descuento

Sin tope de reintegro

Además, en Josimar continúa vigente:

15% de descuento

Tope de $6.000 por semana y por persona

Los descuentos de Cuenta DNI para los jueves

Quienes realicen compras los jueves también podrán aprovechar promociones destacadas.

En Changomás hay:

20% de descuento

Sin tope de reintegro

Sin monto mínimo de compra

Mientras tanto, en Coto se mantiene:

30% de ahorro

Sin tope de reintegro

Descuento en el acto pagando con tecnología NFC

Qué tener en cuenta para usar Cuenta DNI

Desde Cuenta DNI recordaron que algunos beneficios tienen topes unificados y condiciones particulares según el comercio o el rubro.

Además, las promociones pueden no estar disponibles para usuarios que registren atrasos o incumplimientos en pagos vinculados a los servicios financieros asociados.