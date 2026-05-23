Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para aprovechar este sábado 23 de mayo
La billetera virtual Cuenta DNI mantiene este sábado descuentos en gastronomía, transporte, supermercados y marcas reconocidas. Estos son los beneficios.
Como cada fin de semana, la Cuenta DNI renueva sus promociones y descuentos para miles de usuarios. Este sábado 23 de mayo de 2026, la app del Banco Provincia mantiene beneficios en gastronomía, supermercados, transporte y comercios adheridos, además del regreso de las cuotas sin interés con tarjeta.
Las promociones incluyen reintegros en consumos cotidianos y descuentos especiales en distintos rubros, con topes semanales y mensuales que permiten maximizar el ahorro durante el fin de semana.
Todos los descuentos de Cuenta DNI para este sábado 23 de mayo
Gastronomía
- 25% de descuento los sábados y domingos
- Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona
Full YPF
- 25% de ahorro en locales Full adheridos
- Disponible sábados y domingos
- Tope semanal de $8.000
- No aplica para combustibles
Transporte público
- 100% de reintegro pagando con NFC
- Tope mensual de $10.000 por tarjeta
- Solo válido con Visa Débito vinculada a Cuenta DNI
- Disponible únicamente en Android
El beneficio no aplica para pagos realizados mediante QR de otras billeteras virtuales y el reintegro puede demorar entre 20 y 30 días.
Marcas y comercios adheridos con descuento
Cuenta DNI también mantiene promociones especiales en marcas destacadas:
- 30% de descuento todos los días
- Tope de reintegro de $15.000 por mes y por marca
La promoción incluye comercios adheridos como:
- Havanna
- Lucciano's
- Grido
- La Fonte D'Oro
- Le Park
Otros beneficios de Cuenta DNI en mayo 2026
Además de las promociones del fin de semana, la billetera virtual ofrece:
- 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses
- 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses
- Descuentos en supermercados durante toda la semana
- 5% extra para jubilados y pensionados que cobran a través de Banco Provincia
Consejos para aprovechar mejor Cuenta DNI
Para maximizar los descuentos, especialistas recomiendan:
- Concentrar compras para alcanzar los topes de reintegro
- Revisar previamente los comercios adheridos
- Pagar directamente desde Cuenta DNI para evitar perder el beneficio
- Aprovechar promociones semanales antes de que se renueven
Durante mayo de 2026, además, Banco Provincia volvió a habilitar cuotas sin interés con tarjeta en determinados rubros, una herramienta que muchos usuarios utilizan para aliviar gastos y ordenar consumos del mes.