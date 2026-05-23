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Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para aprovechar este sábado 23 de mayo

La billetera virtual Cuenta DNI mantiene este sábado descuentos en gastronomía, transporte, supermercados y marcas reconocidas. Estos son los beneficios.

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Cuenta DNI ofrece descuentos especiales este sábado. Foto: Banco Provincia

Cuenta DNI ofrece descuentos especiales este sábado. Foto: Banco Provincia

Como cada fin de semana, la Cuenta DNI renueva sus promociones y descuentos para miles de usuarios. Este sábado 23 de mayo de 2026, la app del Banco Provincia mantiene beneficios en gastronomía, supermercados, transporte y comercios adheridos, además del regreso de las cuotas sin interés con tarjeta.

Las promociones incluyen reintegros en consumos cotidianos y descuentos especiales en distintos rubros, con topes semanales y mensuales que permiten maximizar el ahorro durante el fin de semana.

Cuenta DNI ofrece descuentos diarios Foto: Télam
Cuenta DNI ofrece descuentos este sábado y domingo. Foto: Télam

Cuenta DNI ofrece descuentos este sábado y domingo. Foto: Télam

Todos los descuentos de Cuenta DNI para este sábado 23 de mayo

Gastronomía

  • 25% de descuento los sábados y domingos
  • Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona

Full YPF

  • 25% de ahorro en locales Full adheridos
  • Disponible sábados y domingos
  • Tope semanal de $8.000
  • No aplica para combustibles

Transporte público

  • 100% de reintegro pagando con NFC
  • Tope mensual de $10.000 por tarjeta
  • Solo válido con Visa Débito vinculada a Cuenta DNI
  • Disponible únicamente en Android

El beneficio no aplica para pagos realizados mediante QR de otras billeteras virtuales y el reintegro puede demorar entre 20 y 30 días.

Marcas y comercios adheridos con descuento

Cuenta DNI también mantiene promociones especiales en marcas destacadas:

  • 30% de descuento todos los días
  • Tope de reintegro de $15.000 por mes y por marca

La promoción incluye comercios adheridos como:

  • Havanna
  • Lucciano's
  • Grido
  • La Fonte D'Oro
  • Le Park

Otros beneficios de Cuenta DNI en mayo 2026

Además de las promociones del fin de semana, la billetera virtual ofrece:

  • 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses
  • 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses
  • Descuentos en supermercados durante toda la semana
  • 5% extra para jubilados y pensionados que cobran a través de Banco Provincia

Consejos para aprovechar mejor Cuenta DNI

Para maximizar los descuentos, especialistas recomiendan:

  • Concentrar compras para alcanzar los topes de reintegro
  • Revisar previamente los comercios adheridos
  • Pagar directamente desde Cuenta DNI para evitar perder el beneficio
  • Aprovechar promociones semanales antes de que se renueven

Durante mayo de 2026, además, Banco Provincia volvió a habilitar cuotas sin interés con tarjeta en determinados rubros, una herramienta que muchos usuarios utilizan para aliviar gastos y ordenar consumos del mes.

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