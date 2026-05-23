Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para aprovechar este sábado 23 de mayo

Como cada fin de semana, la Cuenta DNI renueva sus promociones y descuentos para miles de usuarios. Este sábado 23 de mayo de 2026, la app del Banco Provincia mantiene beneficios en gastronomía, supermercados, transporte y comercios adheridos, además del regreso de las cuotas sin interés con tarjeta.

Las promociones incluyen reintegros en consumos cotidianos y descuentos especiales en distintos rubros, con topes semanales y mensuales que permiten maximizar el ahorro durante el fin de semana.

25% de ahorro en locales Full adheridos

Disponible sábados y domingos

Tope semanal de $8.000

No aplica para combustibles

Transporte público

100% de reintegro pagando con NFC

Tope mensual de $10.000 por tarjeta

Solo válido con Visa Débito vinculada a Cuenta DNI

Disponible únicamente en Android

El beneficio no aplica para pagos realizados mediante QR de otras billeteras virtuales y el reintegro puede demorar entre 20 y 30 días.

Marcas y comercios adheridos con descuento

Cuenta DNI también mantiene promociones especiales en marcas destacadas:

30% de descuento todos los días

Tope de reintegro de $15.000 por mes y por marca

La promoción incluye comercios adheridos como:

Havanna

Lucciano's

Grido

La Fonte D'Oro

Le Park

Otros beneficios de Cuenta DNI en mayo 2026

Además de las promociones del fin de semana, la billetera virtual ofrece:

40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses

40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses

Descuentos en supermercados durante toda la semana

5% extra para jubilados y pensionados que cobran a través de Banco Provincia

Consejos para aprovechar mejor Cuenta DNI

Para maximizar los descuentos, especialistas recomiendan:

Concentrar compras para alcanzar los topes de reintegro

Revisar previamente los comercios adheridos

Pagar directamente desde Cuenta DNI para evitar perder el beneficio

Aprovechar promociones semanales antes de que se renueven

Durante mayo de 2026, además, Banco Provincia volvió a habilitar cuotas sin interés con tarjeta en determinados rubros, una herramienta que muchos usuarios utilizan para aliviar gastos y ordenar consumos del mes.