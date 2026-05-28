Cuenta DNI confirmó descuentos para junio: qué supermercados y comercios tendrán ahorro

El Banco Provincia comenzó a adelantar algunos de los descuentos y promociones que estarán disponibles durante junio para los usuarios de Cuenta DNI . Los beneficios incluirán rebajas en supermercados, gastronomía, cadenas de comida y comercios adheridos, con reintegros que podrán aprovecharse durante toda la semana.

Además de los descuentos habituales, la billetera virtual mantendrá promociones especiales para salidas de fin de semana y compras en locales gastronómicos.

Los descuentos que Cuenta DNI ya fijó para junio. Foto: Télam

Entre las promociones ya confirmadas aparecen distintas cadenas con días específicos de ahorro:

Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y YPF Full

Banco Provincia también mantendrá beneficios para quienes utilicen Cuenta DNI durante los fines de semana.

Los sábados y domingos habrá:

25% de descuento en locales gastronómicos adheridos

25% de ahorro en tiendas YPF Full

En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona.

Comercios con 30% de ahorro en junio

Además, la entidad promociona un beneficio especial del 30% de descuento en comercios seleccionados.

El reintegro tendrá un límite de $15.000 por comercio, por persona y por mes.

Entre los locales adheridos aparecen:

Helados Daniel

La Fonte D'Oro

Lucciano’s

Grido

LePark

Guolis Argentina

Desde el banco aclararon que algunos beneficios podrán acumularse con otras promociones vigentes durante el mismo día.