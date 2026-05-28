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Cuenta DNI confirmó descuentos para junio: qué supermercados y comercios tendrán ahorro

Cuenta DNI anticipó descuentos para junio en supermercados, gastronomía, YPF Full y comercios adheridos con reintegros y ahorro semanal.

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Cuenta DNI confirmó una serie de descuentos para junio. Foto: Shutterstock

Cuenta DNI confirmó una serie de descuentos para junio. Foto: Shutterstock

El Banco Provincia comenzó a adelantar algunos de los descuentos y promociones que estarán disponibles durante junio para los usuarios de Cuenta DNI. Los beneficios incluirán rebajas en supermercados, gastronomía, cadenas de comida y comercios adheridos, con reintegros que podrán aprovecharse durante toda la semana.

Además de los descuentos habituales, la billetera virtual mantendrá promociones especiales para salidas de fin de semana y compras en locales gastronómicos.

Cuenta DNI ofrece descuentos diarios Foto: Télam
Los descuentos que Cuenta DNI ya fijó para junio. Foto: Télam

Los descuentos que Cuenta DNI ya fijó para junio. Foto: Télam

Qué descuentos habrá en supermercados con Cuenta DNI

Entre las promociones ya confirmadas aparecen distintas cadenas con días específicos de ahorro:

  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes
  • Carrefour: 10% de ahorro los miércoles
  • Toledo: 15% de descuento los miércoles
  • Changomás: 20% de ahorro los jueves

Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y YPF Full

Banco Provincia también mantendrá beneficios para quienes utilicen Cuenta DNI durante los fines de semana.

Los sábados y domingos habrá:

  • 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos
  • 25% de ahorro en tiendas YPF Full

En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona.

Comercios con 30% de ahorro en junio

Además, la entidad promociona un beneficio especial del 30% de descuento en comercios seleccionados.

El reintegro tendrá un límite de $15.000 por comercio, por persona y por mes.

Entre los locales adheridos aparecen:

  • Helados Daniel
  • La Fonte D'Oro
  • Lucciano’s
  • Grido
  • LePark
  • Guolis Argentina

Desde el banco aclararon que algunos beneficios podrán acumularse con otras promociones vigentes durante el mismo día.

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