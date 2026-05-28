Cuenta DNI confirmó descuentos para junio: qué supermercados y comercios tendrán ahorro
Cuenta DNI anticipó descuentos para junio en supermercados, gastronomía, YPF Full y comercios adheridos con reintegros y ahorro semanal.
El Banco Provincia comenzó a adelantar algunos de los descuentos y promociones que estarán disponibles durante junio para los usuarios de Cuenta DNI. Los beneficios incluirán rebajas en supermercados, gastronomía, cadenas de comida y comercios adheridos, con reintegros que podrán aprovecharse durante toda la semana.
Además de los descuentos habituales, la billetera virtual mantendrá promociones especiales para salidas de fin de semana y compras en locales gastronómicos.
Qué descuentos habrá en supermercados con Cuenta DNI
Entre las promociones ya confirmadas aparecen distintas cadenas con días específicos de ahorro:
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes
- Carrefour: 10% de ahorro los miércoles
- Toledo: 15% de descuento los miércoles
- Changomás: 20% de ahorro los jueves
Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.
Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y YPF Full
Banco Provincia también mantendrá beneficios para quienes utilicen Cuenta DNI durante los fines de semana.
Los sábados y domingos habrá:
- 25% de descuento en locales gastronómicos adheridos
- 25% de ahorro en tiendas YPF Full
En ambos casos, el tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona.
Comercios con 30% de ahorro en junio
Además, la entidad promociona un beneficio especial del 30% de descuento en comercios seleccionados.
El reintegro tendrá un límite de $15.000 por comercio, por persona y por mes.
Entre los locales adheridos aparecen:
- Helados Daniel
- La Fonte D'Oro
- Lucciano’s
- Grido
- LePark
- Guolis Argentina
Desde el banco aclararon que algunos beneficios podrán acumularse con otras promociones vigentes durante el mismo día.