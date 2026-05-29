Los "pesos pesados" de la hotelería llegan a Mendoza para salvar la rentabilidad del negocio
Durante cuatro días, los máximos referentes del sector estarán en la provincia para hablar sobre IA, negocios y lujo en todo el país.
Con la organización de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), entre el lunes 1 y el jueves 4 de junio referentes nacionales e internacionales se reunirán en Mendoza para participar de Hotelería 5.0, un programa inmersivo dirigido a directivos y propietarios de hoteles, que propone repensar la gestión hotelera desde la rentabilidad, la innovación y la experiencia del huésped. La presentación se realizará el lunes 1, a las 9 horas, en la sede de Aehga, Espejo 243 de Ciudad.
La propuesta intensiva de formación y networking, que se desplegará en diferentes escenarios de la provincia, está diseñada para acompañar la evolución del sector hotelero frente a los nuevos desafíos de la industria.
Durante cuatro jornadas, los participantes accederán a talleres especializados, visitas técnicas y encuentros con referentes del sector, quienes abordarán temáticas vinculadas a gestión financiera, revenue management, comercialización, Inteligencia Artificial, tecnología aplicada, hospitalidad consciente y estrategias digitales.
La propuesta combina capacitación práctica y experiencias inmersivas en hoteles y bodegas referentes de Mendoza, con el objetivo de mostrar modelos de gestión innovadores y herramientas concretas para implementar en las operaciones diarias.
El programa completo en Mendoza
La agenda incluye actividades en espacios emblemáticos, como Bodega El Enemigo, Hotel Hualta, Entre Cielos, Gran Hotel Potrerillos y Rosell Boher Lodge, integrando disertaciones sobre gestión financiera, estrategia digital, presupuesto hotelero, innovación, hospitalidad y rentabilidad aplicada al negocio hotelero. Entre los especialistas convocados participarán Carina Egea, Mariano Ardito, Pedro Ramonda, Miguel Jakobs, Gustavo Zabala, Belén Graffigna, Massimo Ianni, Gastón Guillermet, Mariano Porcel, Santiago Alsina y Alicia Sisteró, entre otros, quienes compartirán herramientas y tendencias para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas hoteleras.
El programa completo es el siguiente:
Día 1, lunes 1 de junio
Hotel Hualta · Curio by Hilton
Gestión Financiera: Carina Egea
Estrategia Digital: Mariano Ardito / Pedro Ramonda
Presupuesto Hotelero: Miguel Jakobs
Almuerzo: La Tavolata
Cena en Bodega El Enemigo
Día 2, martes 2 de junio
Puesto del Indio · Isidris
MICE & IA: Gustavo Zabala
Hospitalidad Consciente: Massimo Ianni
Tecnología Hotelera: Gastón Guillermet
Rentabilidad: Mariano Porcel
Almuerzo: Flor del Desierto
Sunset en Isidris
Día 3, miércoles 3 de junio
Entre Cielos & Potrerillos
Site Visit Entre Cielos & Hamam
Almuerzo en Gran Hotel Potrerillos
Experiencias Hoteleras: Belén Graffigna
Día 4, jueves 4 de junio
Rosell Boher Lodge
Revenue Management: Miguel Jakobs
Almuerzo: Francesco
Site Visit
Panel de cierre: Santiago Alsina (moderador), Gabriela Testa, Sol Cavichioli, Alicia Sisteró.
Rosell Boher Sunset & Cierre
Los cupos son limitados y las inscripciones continúan abiertas a través de AEHGA.
Contacto: [email protected]
Teléfono: +54 9 261 346-9747