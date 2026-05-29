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Los "pesos pesados" de la hotelería llegan a Mendoza para salvar la rentabilidad del negocio

Durante cuatro días, los máximos referentes del sector estarán en la provincia para hablar sobre IA, negocios y lujo en todo el país.

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Mendoza recibiría a los principales referentes de la hotelería de Argentina.&nbsp;

Mendoza recibiría a los principales referentes de la hotelería de Argentina. 

Con la organización de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), entre el lunes 1 y el jueves 4 de junio referentes nacionales e internacionales se reunirán en Mendoza para participar de Hotelería 5.0, un programa inmersivo dirigido a directivos y propietarios de hoteles, que propone repensar la gestión hotelera desde la rentabilidad, la innovación y la experiencia del huésped. La presentación se realizará el lunes 1, a las 9 horas, en la sede de Aehga, Espejo 243 de Ciudad.

La propuesta intensiva de formación y networking, que se desplegará en diferentes escenarios de la provincia, está diseñada para acompañar la evolución del sector hotelero frente a los nuevos desafíos de la industria.

Durante cuatro jornadas, los participantes accederán a talleres especializados, visitas técnicas y encuentros con referentes del sector, quienes abordarán temáticas vinculadas a gestión financiera, revenue management, comercialización, Inteligencia Artificial, tecnología aplicada, hospitalidad consciente y estrategias digitales.

La propuesta combina capacitación práctica y experiencias inmersivas en hoteles y bodegas referentes de Mendoza, con el objetivo de mostrar modelos de gestión innovadores y herramientas concretas para implementar en las operaciones diarias.

Hotelería Mendoza 1

El programa completo en Mendoza

La agenda incluye actividades en espacios emblemáticos, como Bodega El Enemigo, Hotel Hualta, Entre Cielos, Gran Hotel Potrerillos y Rosell Boher Lodge, integrando disertaciones sobre gestión financiera, estrategia digital, presupuesto hotelero, innovación, hospitalidad y rentabilidad aplicada al negocio hotelero. Entre los especialistas convocados participarán Carina Egea, Mariano Ardito, Pedro Ramonda, Miguel Jakobs, Gustavo Zabala, Belén Graffigna, Massimo Ianni, Gastón Guillermet, Mariano Porcel, Santiago Alsina y Alicia Sisteró, entre otros, quienes compartirán herramientas y tendencias para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas hoteleras.

El programa completo es el siguiente:

Día 1, lunes 1 de junio

Hotel Hualta · Curio by Hilton

Gestión Financiera: Carina Egea

Estrategia Digital: Mariano Ardito / Pedro Ramonda

Presupuesto Hotelero: Miguel Jakobs

Almuerzo: La Tavolata

Cena en Bodega El Enemigo

Día 2, martes 2 de junio

Puesto del Indio · Isidris

MICE & IA: Gustavo Zabala

Hospitalidad Consciente: Massimo Ianni

Tecnología Hotelera: Gastón Guillermet

Rentabilidad: Mariano Porcel

Almuerzo: Flor del Desierto

Sunset en Isidris

Día 3, miércoles 3 de junio

Entre Cielos & Potrerillos

Site Visit Entre Cielos & Hamam

Almuerzo en Gran Hotel Potrerillos

Experiencias Hoteleras: Belén Graffigna

Día 4, jueves 4 de junio

Rosell Boher Lodge

Revenue Management: Miguel Jakobs

Almuerzo: Francesco

Site Visit

Panel de cierre: Santiago Alsina (moderador), Gabriela Testa, Sol Cavichioli, Alicia Sisteró.

Rosell Boher Sunset & Cierre

Los cupos son limitados y las inscripciones continúan abiertas a través de AEHGA.

Contacto: [email protected]

Teléfono: +54 9 261 346-9747

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