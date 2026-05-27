Ente de la Movilidad Provincial convoca a audiencia pública para dar tratamiento al incremento tarifario para el servicio de taxi y remis

En el marco del expediente N° 2026 - 02548301- GDEMZA -EMOP, la audiencia se desarrollará el día 19 de junio de 2026 a las 9 hs., a celebrarse en forma presencial en la Sala Horcones del Centro de Congreso y Exposiciones Gob. Emilio Civit, la que se regirá por lo establecido en la Ley N° 9003 art. 168 bis. Los interesados podrán inscribirse hasta el día 10 de junio de 2026 enviando un mail a la casilla: [email protected], debiendo denunciar número de celular y correo electrónico, como así también convóquese al Órgano Consultivo para el día 08 de junio de 2026 a las 10:00hs, a la reunión formal que se desarrollará por plataforma virtual. Se concede vista y/o copias de las mencionadas actuaciones, a cargo del solicitante, enviando un correo a [email protected]. Las exposiciones no podrán tener una duración mayor a 10 (diez) minutos. Se designan instructores a la Presidente del Ente de la Movilidad Provincial, Dra. Agustina LLaver; al Gerente Gral CPN Cristian Munuera; al Dr. Franco Laghezza y a la CPN Liliana Foglieni, para presidir y conducir la Audiencia Pública.