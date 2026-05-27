Tras el anuncio de Milei, Sandra Pettovello prevé una audiencia con el Papa León XIV este sábado

Luego de que el presidente Javier Milei afirmara que “es altamente probable” que el Papa León XIV visitará Argentina en noviembre , una funcionaria clave del Gobierno prevé ver al sumo pontífice este sábado en el Vaticano.

De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , de agenda oficial en el Vaticano, espera mantener una audiencia con él, en conjunto con otros dirigentes invitados.

Se tratará del segundo encuentro con su Santidad. Pettovello lo saludó por primera vez el 18 de mayo de 2025. Fue en la Basílica de San Pedro durante la ceremonia de inicio de su pontificado. En esa oportunidad, viajó al Vaticano liderando la delegación argentina junto al, por entonces, canciller Gerardo Werthein .

Pese a la magnitud del evento y del acercamiento con León XIV, el Ejecutivo descree que ese mismo día haya precisiones oficiales sobre esa gira del Papa, y las expectativas están puestas a mediados de junio, cuando se realicen las elecciones en Perú, uno de los tres países que prevé recorrer el sucesor del Papa Francisco .

En su viaje oficial en Roma, la ministra visitó el Centro Nazionale di Orientamento - ELIS, un polo educativo impulsado por el Papa Juan XXIII, destinado a promover el crecimiento y la inclusión social de los jóvenes a través del estudio y el trabajo, fomentando el diálogo entre escuelas y empresas a partir de talleres y encuentros.

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A su vez, participa del Encuentro de Alto Nivel “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, organizado en conjunto por organismos iberoamericanos y el Vaticano. Estarán presentes ministros de Educación de distintas naciones.

El propio Javier Milei se refirió al viaje de su “amiga”. “Está presentando el modelo de lo que estamos haciendo en Capital Humano, que es verdaderamente una cosa extraordinaria y que ha desatado la admiración de gran parte del mundo”, señaló, en diálogo con Radio Mitre.

“De hecho, Sandra tenía una gran relación con el Papa Francisco y ahora la tiene también con el Papa León XIV y con toda la gente de la Cúria, en especial los que están vinculados a las cuestiones sociales”, agregó.

La semana pasada, Pettovello, y el canciller Pablo Quirno recibieron a representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en la previa del duro discurso de la Iglesia en el Tedeum por el 25 de mayo.