El fuerte mensaje de Ulpiano Suarez a Sandra Pettovello por la gente en situación de calle

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, envió un fuerte mensaje al Gobierno Nacional, particularmente al Ministerio de Capital Humano, para que informe qué políticas públicas abordará con la gente que se encuentra en situación de calle, en momentos donde ya azotan en Mendoza las bajas temperaturas.

La solicitud del jefe comunal se da luego a dos meses de la realización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que se llevó a cabo en la comuna entre el 10 y el 13 de marzo por parte de la cartera que dirige la funcionaria nacional Sandra Pettovello, y que buscaba trazar un "mapa integral, preciso y federal" sobre dicha realidad.

Según la nota nº 19 que envió Suarez, el objetivo de conocer el plan nacional es para realizar actividades de forma coordinada y no superponerse. "La Ciudad de Mendoza continúa trabajando activamente en la gestión, contención y diseño de estrategias frente a las realidades sociales más complejas", indicaron en una gacetilla de prensa.

En términos políticos, se puede leer también como un pase de facturas de la administración capitalina a la nacional, que se preocupó por el relevamiento pero que aún no gestiona acciones concretas al respecto.

Asistencia a las personas en situación de calle

Agregaron que "dada la delicada y urgente situación que atraviesan los ciudadanos en extrema vulnerabilidad social, el Municipio considera indispensable que el diagnóstico obtenido se traduzca de forma inmediata en acciones concretas y coordinadas".

De hecho, en el documento, Suarez sostuvo que "contar con esta información será fundamental para que desde el Municipio se evalúen las políticas públicas a seguir en forma coordinada, teniendo en consideración el bienestar y la protección integral de todos los ciudadanos que tanto nos ocupa".

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Desde el municipio recordaron que para el relevamiento realizado por Nación, se firmó un convenio de colaboración y el municipio "desplegó un fuerte operativo que incluyó tanto recursos humanos como materiales".

"Se designaron referentes locales, se aportó información territorial clave, se estructuraron las zonas de relevamiento y se dispuso de personal municipal para desempeñarse como encuestadores, supervisores y acompañantes. Asimismo, se garantizó el apoyo logístico (movilidad, conectividad y espacios físicos) y la articulación directa con organizaciones sociales y comunitarias", agregaron.

Por último, recordaron desde la comuna capitalina que ya vienen realizando trabajos en el sentido de asistir a las personas en situación de calle, con la creación de dos refugios con fondos municipales así como también privados.

La nota de Ulpiano Suarez a la Nación