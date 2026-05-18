El sucesor de Bento y otros cargos clave: avanza el lobby para nombrar jueces federales en Mendoza

Los movimientos que hay en la justicia federal de Mendoza inquietan; en Tribunales y en la política mendocina y nacional. Javier Milei y sus dos laderos principales, Karina y Santiago Caputo tejen redes de permeables en ese ámbito y negocian con los distintos sectores de la oposición los cargos que tienen en cartera. En el paquete de nombramientos pendientes Mendoza tiene una relevancia particular por la cantidad y la posibilidad de influir.

Hay tres vacantes en la Cámara Federal, varias en el Ministerio Público Fiscal y una clave en el Juzgado Federal 1. Todos los cargos necesitan acuerdo del Senado y por eso las negociaciones están abiertas. El equipo de Milei entendió cómo es ese mecanismo político tras el fracaso con el intento de imposición de dos jueces de la Corte Suprema.

Para los cargos federales hay varios “grupos” políticos y de poder que buscan influir: el oficialismo nacional, el cornejismo, dos grupos de peronistas, la corporación judicial, la propia Cámara Federal, lobistas tradicionales y hasta la Corte Suprema de la Nación están atentos.

El primer “ganador” de la disputa es el gobernador Alfredo Cornejo, pues fue elegido y promovido para ser camarista su funcionario de confianza Sebastián Sonira, que además de estar a cargo de Personas Jurídicas de Mendoza es uno de los cerebros de la mesa judicial de Cornejo. Soneira fue propuesto por Milei y tendría aval en el Senado, siempre y cuando la taba salga como los otros sectores de poder esperan.

El ministro de justicia Juan Bautista Mahiques es uno de los que decidirá sobre el futuro de la Justicia Federal de Mendoza.

Quedan dos ternas para seleccionar. En una de ellas hay una disputa para ponderar a dos candidatos que tienen fuerte aval. Los candidatos son José Sebastián Elías, Franciso Javier Pascua y Ana Paula Zavattieri. La favorita es Zavattieri, que tiene una extensa trayectoria dentro de Tribunales Federales y construyó su prestigio. Fue una de las mujeres que apuntaló el juicio sobre corrupción más importante de la historia de Mendoza: la mega causa en la que resultó condenado el destituido Walter Bento. En Tribunales no tiene objeciones y la propia Cámara Federal la siente como propia. Pero en la puja política tiene como rival a Elías, un candidato que tiene el aval del ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz. La Corte hace su juego y una duda que surge entre los allegados al tema es si el Gobierno nacional “necesitará” quedar bien con Rosenkrantz y esa terna puede ser una de las variables de ajuste. O, como creen otros, serán permeables a las referencias positivas que surgen desde Tribunales para ponderar a Zavattieri.

La otra terna tiene internas aún más difíciles de descifrar. En la jerga informal dicen que es la “terna para darle una señal al peronismo”. Pero no está claro a qué peronismo. Los candidatos son Viviana Laura Beigel, Federico Miguel Baquioni y Alfredo Fernando Dantiacq Sánchez. El sector más cercano al kirchnerismo presiona para que Beigel sea la elegida. Es la candidata más “disruptiva” por su perfil, algo que podría incomodar a quienes quieren mantener cierto estatus quo en la Cámara. Otros sectores impulsan a Dantiacq Sánchez, exmagistrado de Mendoza con influencia en el fútbol mendocino. En las negociaciones con el peronismo hay un antecedente que incomoda. Es la mala relación de la familia Mahikes con el kirchnerismo. Igual, aseguran, la búsqueda de votaciones favorables en el senado pesa más. “El kirchnerismo igual ha perdido peso en el Senado”, explican los lobistas.

La Cámara es altamente relevante desde el punto de vista jurisdiccional y político. Es el máximo órgano judicial de Mendoza, San Juan y San Luis. Hoy solo tiene cubiertos tres de los seis lugares. Se trata de Juan Ignacio Pérez Curci (padre del jugador de Independiente), Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro.

Las variables de negociación son amplias y el Gobierno nacional es más permeable de lo que se muestra puertas afuera.

La semana pasada Milei envió un paquete de pliegos que incluyó un cargo clave en la estructura de la Justicia Federal de Mendoza. Se trata de la Fiscalía General ante tribunales Orales, es decir el jefe de los fiscales. Para ese puesto fue propuesto Fernando Alcaraz, actual fiscal federal. Aunque tiene un perfil técnico, Alcaraz es “filo K”. Al menos con esa impronta llegó a Tribunales de Mendoza en la ola de renovación que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta y que incluyó profesionales con perfil progresista. Fuentes consultadas por MDZ sugirieron que además del recorrido del propio Alcaraz, pudo haber alguna señal para conseguir los votos necesarios en el Senado para otros jueces.

Bento sentencia (3) Walter Bento fue destituido y el Juzgado Federal 1 quedó vacante.

El último cargo a cubrir es el más áspero y también el más demorado. Se trata de la vacante que dejó Walter Bento tras su destitución. El concurso se realizó y fue masivo, pero los resultados parecen no haber estado a la altura de la expectativa, al menos conceptualmente. Ese espacio es relevante porque mantiene la competencia electoral para la región.

La atención sobre ese cargo es tal, que ya hay postulación de “favoritos” aunque el concurso no está terminado dentro del Consejo de la Magistratura y, por lo tanto, no hay terna. “Está verde”, aseguran. Aún así, el ministro de justicia Juan Bautista Mahiques dijo en San Juan que “en breve” enviarán al favorito al Senado. En ese contexto es que se mencionó a Gonzalo Gassull como “favorito”, aunque aún no estén realizados los procesos previos.