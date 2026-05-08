Atención: jueces dilatando inicio de juicios por presunta corrupción

No es algo aislado puesto que se ha dado en diversos tribunales y por causas vinculadas a corrupción. Se trata de la dilación en el inicio de juicios por presunta corrupción, una vez finalizada la etapa instructora y agotadas todas las apelaciones.

Sucede fundamentalmente en los tribunales orales federales asentados en CABA y en juzgados de todo tipo de la provincia de Bs As. Colabora esta conducta, activamente con la mala imagen de la justicia en general, trasladando sin motivo a la generalidad de los jueces su accionar indebido. Pagan justos por pecadores.

Hay algunos casos, más estentóreos, por obvios, burdos y resonantes. Uno de ellos es el que tiene como principal actor a Martín Insaurralde, luego e su sonada boutade, por la travesía en el lujoso yate Bandido por el Mediterráneo, acompañado por la modelo Sofía Clerici.

El inicio data de septiembre de 2023 y la causa está a cargo del juez “militante “Ernesto Kreplak. Están imputados, Insaurralde, Clerici y Jessica Cirio, ex esposa de Insaurralde. Recién en marzo de 2026 comenzó un peritaje sobre los bienes de los tres imputados. Pasaron casi tres años.

Ahora nos ocupa el caso Hotesur y Los Sauces que involucra a Cristina Kirchner y su hijo Máximo por supuesto lavado de dinero. Están involucrados también Lázaro Báez y Cristobal López.

El TOF 5 rechazó una ves más, son varios, el pedido del fiscal Diego Velasco para que pongan fecha de inicio al juicio. Alegan los magistrados que no pueden hacerlo por estar en trámite un peritaje contable. Hasta que no finalice la producción de la prueba no es posible comenzar con las audiencias.

Son los famosos peritajes, de todo tipo, dilatorios. El fiscal arengó que “la causa está inmersa en una maraña de rituales dilatorios y maniobras burocráticas que impiden el avance de la Justicia en asuntos de gravedad institucional”.

Para el tribunal, iniciar el debate sin haber finalizado peritajes pondría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a planteos múltiples de las defensas”.

Para evitar obviedades, los jueces resolvieron que el 4 de septiembre próximo, se haga una audiencia preliminar con los abogados defensores y la fiscalía para debatir cuestiones organizativas del juicio. Cuatro meses . Cercano al inicio de la feria judicial, si luego de esa audiencia se pone fecha de inicio al juicio.

Hay que recordar el nombre de los magistrados. José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.

Dato adicional: la Suprema Corte de Justicia el 17 de diciembre de 2024, rechazó el último recurso de Cristina Kirchner e instó a que se haga el juicio oral. Ha transcurrido un año y cinco meses de esa decisión. Vale recordar que este caso está elevado a juicio hace 5 años.

Jueces 2

El mismo tribunal, integrado con otros jueces, los recordados, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, absolvió a todos los acusados sin juzgarlos. Insólito. La sentencia fue revertida por la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. No había antecedentes de una situación similar.

Otro caso relevante es el del juicio por la causa Cuadernos. Luego de dilaciones variadas, es necesario señalar que el Tribunal inició las audiencias vía virtual, dos días a la semana y en horario limitado. Se calculó en varios años la posible duración del juicio.

Normalizado y ya desarrollándose en forma presencial, sorprendió el tratamiento que recibió el periodista denunciante Diego Cabot, al presentarse como testigo. Durante 12 horas fue tratado prácticamente como si fuera un acusado, ante la pasividad de los jueces. Incluso fue instado a que revelara el nombre de sus fuentes, por varios abogados defensores. Diego Cabot se negó, amparándose en el derecho constitucional que asiste a reservar el nombre de fuentes periodísticas.

El tribunal extrañamente deliberó para confirmar el derecho del periodista, algo que podría haber confirmado sin necesidad de deliberación previa.

Denunciante tratado como delincuente.

No se trata de sentenciar apresuradamente a nadie, sin asegurar su derecho pleno a defensa. Si es necesario, atento a la importancia institucional que acarrean estos juicios, la presencia de jueces que cumplan su tarea en tiempo lógico, sin demoras y trabas innecesarias y con la máxima objetividad y probidad.

Con conductas y accionar normales y transparentes, la sociedad volverá a confiar en la Justicia, como última e imparcial instancia para dirimir conflictos y sentenciar ante hechos delictivos de todo tipo.