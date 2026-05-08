Finalizó la pavimentación de la primera ruta provincial que tendrá peajes

Este jueves la Dirección Provincial de Vialidad culminó la pavimentación de la Ruta Provincial 153, la obra vial más extensa que realiza el Gobierno provincial, cuya renovación recorre 150 kilómetros, desde la localidad de Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa, hasta la Ruta Nacional 146, en Monte Comán, San Rafael.

Si bien los trabajos aún no finalizan, es la más avanzada con fondos del resarcimiento, y por ende es casi un hecho que será la primera donde se implementen los peajes, teniendo en cuenta que el Gobierno Provincial aseguró que todas estas rutas realizadas con estos recursos (los U$S 1.023 millones), deberán tener un repago, que serán, en casos de obras viales, la implementación de peajes.

Desde el Gobierno celebraron que la empresa que tiene a su cargo la remodelación de la ruta, que es Cartellone, finalizó la instalación de la carpeta asfáltica dos días antes del comienzo de la Fiesta de la Ganadería de Zonas Áridas, que se celebrará en General Alvear este sábado. Para una gran cantidad de mendocinos, esta ruta 153, junto a la 171, son una conexión directa entre el norte y sur provincial.

Por otro lado, informaron que Cartellone aún está aplicando sobre el camino la pintura termoplástica con la que se demarca la señalización vial horizontal, con un avance de más del 70%. Se trata de la doble línea amarilla, la línea central blanca discontinua y los ejes laterales continuos.

También está remplazando la cartelería vertical preventiva y realizando la reposición de banquinas, que implica retirar la banquina de suelo natural ya contaminada con la vegetación, que con el tiempo daña los bordes de la ruta, y cargarla nuevamente con áridos no contaminados.

La repavimentación de la RP 153 incluyó también la demolición y construcción de dos puentes ubicados sobre arroyos aluviales secos, cuyas estructuras ya habían sido afectadas por el paso de los años y las crecidas con las que esos cauces las golpeaban.

La reconstrucción fue dividida en dos licitaciones, siendo la RP 153 I, desde Las Catitas hasta Ñacuñan, y la RP 153 II, desde Ñacuñán hasta Monte Comán. El nuevo pavimento fue finalizado en ambas obras.

Peajes en la ruta 153

El Gobierno de Mendoza avanza con el plan para instalar peajes y analiza copiar el modelo implementado en San Luis para la Ruta Provincial 153.

Como ya informó MDZ, el gobernador Alfredo Cornejo oficializó un convenio de colaboración con el Ente Control de Rutas de la vecina provincia para obtener información sobre el sistema de peajes unificados que funciona desde hace tiempo en las rutas puntanas y la posibilidad de trasladarlo al camino que une Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael).

Mediante el Decreto Nº 1495, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario provincial ratificó el convenio marco de colaboración firmado con San Luis, en el que acordaron intercambio de información y conocimientos, particularmente en lo referido al desarrollo e implementación de un sistema de peajes unificado.

El convenio apunta a establecer mecanismos de colaboración mutua y aportes de información y conocimientos entre la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza y la Dirección Ente Control de Rutas de San Luis referidos al sistema de peajes unificados.

Desde el gobierno de Cornejo confirmaron que se instalarán peajes en rutas que atraviesan Mendoza, una vez que se finalicen las obras de mejoramiento. Este convenio apunta a tomar el modelo de San Luis para implementarlo en la Ruta Provincial 153, que une la localidad santarosina de Las Catitas, con la sanrafaleina Monte Comán.

Uno de los modelos analizados es el que viene implementado desde hace años la vecina provincia de San Luis, que cuenta con 17 estaciones de peaje en rutas provinciales y en la Ruta 7. Existe un sistema de cobro unificado, que se puede pagar por medios electrónicos y el cobro es diferencial, ya sea por el tamaño del vehículop como para los ciudadanos puntanos, quienes tienen una tarifa diferenciada denominada “tarjeta sanluiseña”.

Desde el Gobierno de Mendoza indicaron que el convenio con San Luis apunta a tomar el conocimiento que tiene esa provincia respecto al cobro de peajes e implementarlo para rutas que tienen poco flujo vehicular.

En este sentido, resaltaron que planean implementar el modelo puntano con el mismo diseño de cabinas en la Ruta Provincial 153, ya que tiene poco flujo de vehículos y no se justificaría la instalación de un sistema "free flow", como podría ser el caso para rutas nacionales como la 7 y la 40.

El organismo de San Luis se comprometió con el Gobierno mendocino para aportar el conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, habilidades necesarias y experiencias acumuladas para instalar, utilizar y mantener un sistema de peajes unificado en las rutas provinciales.

Ambas partes acordaron prestar colaboración en el asesoramiento técnico, actividades, proyectos, investigaciones y cualquier otra actividad que pudiera surgir con el fin de fortalecer y desarrollar la instalación de los peajes en las rutas provinciales de Mendoza.

El convenio incluye una cláusula de confidencialidad. Las partes se comprometen a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos e información a que accedan en virtud de las funciones encomendadas. Se comprometen también, a utilizar dicha información solamente para el fin específico al que se la ha destinado a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar confidencialidad, secreto e integridad de los datos información, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.