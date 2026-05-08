Operaron a Máximo Kirchner de un tumor benigno: qué dice el parte médico

El Hospital Italiano de La Plata emitió un parte médico en el que aseguró que Máximo Kirchner presenta "buena evolución", y detalló cuál es el cuadro por el que fue intervenido.

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, se sometió este viernes a una cirugía programada en una clínica de la ciudad de La Plata. A través de un mensaje en sus redes sociales, el diputado nacional confirmó que la intervención era algo que venía postergando por diversos motivos, pero que finalmente decidió concretar.

El Hospital Italiano, clínica donde fue operado, publicó el primer parte médico en el que indicó que el hijo de Cristina Fernández y Néstor Kirchner padecía un "cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral". Tras la cirugía, el director de la institución afirmó que Máximo "se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

image ¿Qué es un cistoadenoma partídeo bilateral? Un cistoadenoma papilar de la glándula parótida es un tipo de tumor benigno (no canceroso) extremadamente raro que aparece en las glándulas encargadas de producir saliva.