La contraofensiva judicial de Marcelo D'Agostino tras la denuncia de su ex pareja

La defensa de Marcelo D’ Agostino realizó una presentación judicial contra su ex pareja, quien lo denunció por abuso sexual y violencia de género. El ex funcionario ahora acusó formalmente a la mujer por los supuestos delitos de denuncia falsa, falso testimonio y tentativa de extorsión.

La presentación ingresó este jueves por la noche al Ministerio Público Fiscal y fue impulsada por los abogados Eduardo De Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi , defensores del ex subsecretario de Justicia, quien renunció hace un mes tras la denuncia de su ex pareja.

Las acusaciones contra la mujer que denunció a D’ Agostino surgen a partir de la declaración testimonial del padre de su hijo y de un registro de audio aportado por la propia denunciante.

En esa grabación se escucha una conversación entre la mujer y su ex cónyuge y padre de su hijo en un café, cuya existencia ratificó el testigo en su declaración.

El hombre declaró el pasado lunes 4 de mayo que la mujer exigía que D’ Agostino le pagara 500.000 dólares y que “no se iba a enterar nunca más nada de él”.

Abogados Marcelo D`Agostino La presentación fue realizada por los abogados de Marcelo D 'Agostino. Julieta Caballero -MDZ

A su vez, la defensa plantea que en uno de los audios aportados por la querella la denunciante grabó esa conversación en un café y que le susurra a su interlocutor la frase “quinientos mil”.

“No admite otra interpretación razonable que la referencia a la suma de quinientos mil dólares exigida como condición para no interponer esta falsa denuncia contra D'Agostino”, expresan los abogados del ex funcionario.

Asimismo, expresan que la mujer también hizo referencia a que “los peronistas le ofrecieron plata", lo cual la defensa atribuye a que “la ‘lógica transaccional’ no era ajena a la denunciante al momento de sostener su acusación”.

A raíz de estos elementos probatorios, los abogados de D’ Agostino acusaron a la ex pareja del funcionario de los delitos de tentativa de extorsión, denuncia falsa y falso testimonio.

Denuncia por filtración de expedientes

Por otra parte, la defensa de la mujer que acusó al ex funcionario provincial realizó una denuncia administrativa ante el Poder Judicial por supuestas filtraciones de expedientes judiciales en los que la denunciante estaba involucrada.

Elena Quintero, abogada de la ex pareja del funcionario, formuló una denuncia administrativa ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, advirtiendo por el acceso irregular a expedientes en los que estaba involucrada su defendida.

Concretamente se señaló que el día 6 de marzo de 2026 hubo un ingreso al sistema IOL en el Tribunal de Gestión Judicial Asociada Civil Nº 1 para el desarchivo de un expediente vinculado a una denuncia que realizada por el ex cónyuge de la denunciante contra ella.

“Para la fecha del desarchivo, 6 de marzo de 2026, la denunciante ya se encontraba en consultas con esta letrada respecto de la presentación penal que finalmente se formalizó el 10 de abril de 2026. La anticipación del movimiento, ejecutado sin causa procesal, sin petición de parte y sin resolución jurisdiccional, abre la posibilidad de que se hubiera accedido de manera ilegítima a comunicaciones privadas o a información reservada del ámbito letrado-cliente, vulnerando la inviolabilidad de las comunicaciones y el secreto profesional”, expresó la abogada.

En este sentido, exigió “medidas de resguardo y preservación” del sistema informático judicial “asegurando la integridad de los registros digitales y del expediente material”.

Al mismo tiempo solicitó que se realice una investigación administrativa por movimientos en el sistema de expedientes digitales judiciales y que se inicie eventualmente un sumario administrativo contra los responsables de ese desarchivo.