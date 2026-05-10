El precalentamiento de los anotados en la "maratón" por suceder a Alfredo Cornejo

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas reunió este sábado a buena parte del arco político mendocino. El gobernador Alfredo Cornejo y varios dirigentes locales se hicieron presentes en el tradicional evento, entre quienes se destacaron algunas figuras anotadas en la carrera electoral del año que viene.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , es uno de los dirigentes oficialistas que aspira a competir por la sucesión de Cornejo el año que viene. Consultado sobre sus aspiraciones el jefe comunal radical comparó la carrera por la gobernación con dos actividades deportivas que practica, el montañismo y la maratón.

“En 2006 subí al Aconcagua y para eso me preparé un montón: trabajé mucho en equipo, tracé una hoja de ruta y veo que cuando se hacen las cosas de esa manera, los resultados llegan”, señaló Suarez.

A su vez, agregó que también le gusta correr y dijo “he corrido maratones y hay que entrenarse, prepararse, tener equipo y los resultados llegan. Gobernar Mendoza es un gran desafío, totalmente distinto, pero lo traslado a esa preparación. En esa etapa estoy”.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, se refirió a la posibilidad de ser candidato a Gobernador.

En ese sentido, marcó: “Imaginemos que esa gran maratón se corre el año próximo. Me estoy preparando, definiendo la estrategía, definiendo el plan, conociendo qué es lo que hay que hacer. A esa pregunta siempre le agrego a las ganas y la convicción que es necesario prepararse. Para esos grandes desafíos no se puede improvisar”.

Otro de los anotados en la disputa por la sucesión es el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. El ex intendente de Godoy Cruz es uno de los hombres de mayor confianza del gobernador dentro del gabinete y su favorito para sucederlo.

El ministro fue consultado respecto a la metáfora utilizada por “Yayo” Suarez y se redobló la apuesta: “Yo hago bici, puede ser perfectamente un duatlón”, exclamó entre risas.

Tadeo García Zalazar El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

“Vemos que hay cada vez más entusiasmo y hay un equipo de gestión: hay nombres y apellidos importantes”, sostuvo el dirigente radical.

En tanto, planteó que “todos los días hay que seguir trabajando, faltan muchas cosas y Mendoza, a pesar de un contexto macroeconómico adverso, tiene buen capital humano y buena dirigencia para hacer propuestas para 2027. Después, como siempre, la gente será quien elija cuál es la mejor propuesta”

Otra de las figuras oficialistas con aspiraciones electorales el año que viene es el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Algunos lo señalan como un potencial candidato a la gobernación mientras que otros lo colocan entre los aspirantes a la intendencia de Las Heras.

El presidente de la UCR mendocina resaltó que “el equipo de Cambia Mendoza es el único equipo que hay en la provincia para poder gobernar y que tiene la capacidad de tener ministros, intendentes y dirigentes que pueden gobernar esta provincia”.

Asimismo, sostuvo que “nos enfocamos principalmente en la gestión”. “El equipo por supuesto va a sufrir algunas tensiones cuando haya que definir candidaturas, pero no va a afectar la gestión. Cambia Mendoza ha aprovechado instancias como las PASO en aquellas ocasiones en donde no hemos podido tener un acuerdo y lo hemos superado con todo éxito y hemos seguido trabajando al día siguiente todos juntos”, advirtió.