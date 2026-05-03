Miles de corredores coparon la Maratón Internacional de Mendoza

La Maratón Internacional de Mendoza volvió a transformar la provincia en un escenario deportivo de primer nivel. Más de 9.000 participantes dijeron presente en la edición 2026, que reunió atletas de distintas provincias y más de 20 países. La jornada se vivió con intensidad desde temprano, con largadas escalonadas según cada distancia.

El clima acompañó y permitió que corredores de todos los niveles pudieran disfrutar el recorrido. Desde quienes enfrentaron los 42 kilómetros hasta quienes eligieron la distancia recreativa de 4K, todos compartieron el mismo objetivo: llegar a la meta. La participación masiva volvió a ser uno de los puntos más destacados del evento.

En distintos registros audiovisuales que circularon durante la mañana se pudo ver el movimiento constante de atletas en diferentes puntos del circuito. Las largadas de 42K, 21K y 10K mostraron una organización dinámica y ordenada. La largada fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Antes de que comenzara la competencia, se vivió uno de los momentos más simbólicos del evento. El himno argentino sonó en la previa y fue entonado por cientos de corredores. La emoción colectiva marcó el tono de lo que sería una jornada inolvidable.

A lo largo del recorrido, uno de los puntos más impactantes fue el paso por el Corredor del Oeste. Allí, cientos de participantes avanzaban en simultáneo, generando una imagen imponente. El recorrido combinó paisajes naturales con tramos urbanos, una de las características distintivas de la MIM.

La diversidad de participantes también fue protagonista. Hubo corredores experimentados, grupos de running, amigos y debutantes que eligieron este desafío como su primera carrera. La experiencia compartida convirtió a la maratón en mucho más que una competencia.

Resultados destacados y una historia que sigue creciendo

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En la distancia de 10 kilómetros, los resultados marcaron a los ganadores de la jornada. En la categoría masculina, Juan Martín Fernández se quedó con el primer puesto, seguido por Saúl Vega y Daniel Delgado. En la femenina, María Luz Rosat lideró el podio, acompañada por Virginia Martínez y Johanna Falcón.

La Maratón Internacional de Mendoza tiene una historia que se remonta a 1999. A lo largo de los años, se consolidó como una de las pruebas más importantes del país. La historia del evento incluye más de dos décadas de crecimiento sostenido.

Con distancias de 42K, 21K, 10K y 4K, la competencia logró adaptarse a distintos perfiles de corredores. Además, su circuito emblemático, que une Cacheuta con el Parque General San Martín, la convierte en una experiencia única. La tradición y la convocatoria la posicionan como una cita fija en el calendario del running argentino.