Mendoza tendrá un domingo agradable y con temperatura en ascenso
La máxima llegará a 20° en Mendoza este domingo, en una jornada con poca nubosidad y condiciones estables.
Mendoza tendrá este domingo una jornada agradable, con poca nubosidad y un ascenso de la temperatura que se hará sentir sobre todo en horas de la tarde. El tiempo seguirá estable en gran parte de la provincia, dentro de un cierre de fin de semana sin sobresaltos.
La máxima será de 20° y la mínima de 10°, con vientos moderados del noreste acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, en línea con un panorama de buenas condiciones meteorológicas.
Pronóstico extendido para Mendoza
En el arranque de la semana, Mendoza mantendrá una tendencia parecida. El lunes se espera otra jornada con poca nubosidad, predominio de viento sur y una máxima de 22°, con mínima de 8°. Para el martes, en tanto, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, predominio del viento sur y un leve ascenso térmico, con 23° de máxima y 9° de mínima.