Mendoza tendrá un domingo agradable y con temperatura en ascenso

La máxima llegará a 20° en Mendoza este domingo, en una jornada con poca nubosidad y condiciones estables.

Mendoza tendrá este domingo una jornada estable, con poca nubosidad y una máxima de 20°.

Mendoza tendrá este domingo una jornada agradable, con poca nubosidad y un ascenso de la temperatura que se hará sentir sobre todo en horas de la tarde. El tiempo seguirá estable en gran parte de la provincia, dentro de un cierre de fin de semana sin sobresaltos.

La máxima será de 20° y la mínima de 10°, con vientos moderados del noreste acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, en línea con un panorama de buenas condiciones meteorológicas.

Calor Verano Parque General San Martin (2) El domingo mostrará en Mendoza buenas condiciones de tiempo y vientos moderados del noreste. Marcos Garcia / MDZ