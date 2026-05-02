Sube la temperatura en Mendoza: esto dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para Mendoza anticipa un domingo con aumento de temperatura.

El pronóstico indica que el domingo en Mendoza será agradable y con ascenso de la temperatura.

El pronóstico para este domingo 3 de mayo anticipa una jornada mayormente estable en Mendoza, con ascenso de temperatura, cielo despejado en gran parte del territorio provincial y circulación de viento del norte, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Cuáles son las condiciones que anticipan el pronóstico De acuerdo con el reporte meteorológico, la máxima prevista para este domingo oscilará entre los 19 y 20 grados en el llano. La mínima será de 4 grados en Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicará cerca de los 7 grados, configurando una jornada más templada que la registrada en días anteriores.

Durante gran parte del día se espera viento del norte de intensidad leve. En la zona Este, en tanto, podría intensificarse de manera moderada entre las 10 y las 21. Además, se prevé viento Zonda débil únicamente en sectores de precordillera y en el sur de Malargüe entre las 14 y las 20.

En cuanto a la nubosidad, el informe señala que durante la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado en la zona Sur. Con el correr de las horas, esa condición se extenderá hacia la zona Centro e incluirá sectores del Valle de Uco. En el resto de Mendoza, el cielo permanecerá mayormente despejado.

Clima Soleado Pronostico del tiempo Condor Acceso Este (9).JPG El domingo tendrá tiempo estable y temperaturas en ascenso en Mendoza. Santiago Tagua/MDZ