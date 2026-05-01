Este sábado baja la temperatura en Mendoza: de cuánto será la máxima
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada "algo nublada" y bastante más fresca en relación a lo que fueron los últimos días.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 2 de mayo una jornada algo nublada en Mendoza, con notable descenso de la temperatura y vientos leves del noreste: la mínima esperada es de 8ºC y la máxima de 19ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: viento leve y continuo del sur desde horas tempranas, abarcando toda la provincia hasta aproximadamente las 15. Luego, rotación al este con brisa leve, especialmente en el Valle de Uco y Zona Sur.
- Nubosidad: cielo despejado tanto en el llano como en Alta Montaña.
Pronóstico para los próximos días
El domingo se indican condiciones similares, aunque con un leve ascenso de la temperatura (20ºC de máxima); mientras que el lunes se mantiene esta tendencia y se anticipan vientos del sector sur.