Jardín sustentable en Mendoza: 6 acciones simples para cuidar el ambiente desde tu casa

En Mendoza no necesitás cambiar todo tu jardín para volverlo sustentable. Con pequeños ajustes, pensados para el clima seco podés mejorar el suelo, atraer biodiversidad y usar menos agua . Son ideas simples, prácticas y efectivas que también funcionan muy bien en patios pequeños o balcones urbanos.

En Mendoza solemos barrer todo por el polvo, pero tanto dejar un rincón con hojas y ramas para generar un refugio natural donde insectos, aves y microorganismos permitan mejorar la biodiversidad sin esfuerzo. Y para que también que el suelo conserve humedad, algo clave en climas secos.

Una imagen de un rincón "desprolijo" también atribuible para uno en Mendoza. Es una forma alternativa de generar vida porque se trata de crear un refugio para albergar hongos, insectos y hasta aves. Créditos: Shutterstock/MLRobinson

Las seis tareas rápidas para hacer en cinco minutos son:

1. Dejar un rincón “desprolijo”. Un pequeño espacio con hojas y ramas crea refugio para insectos, aves y hongos.

2. En lugar del riego superficial sumergir a las macetas hasta que deje de salir aire y lograr una hidratación profunda y plantas más sanas.

3. Cortar restos de plantas y dejarlos sobre la tierra porque protege y nutre el suelo.

4. Agregar una fuente de agua.

5. No cortar todas las flores secas porque pueden ser alimento clave para aves e insectos.

6. Lanzar una piedra y crear un microhábitat.

micro habitat

Generar un micro hábitat es la posibilidad de generar vida natural. Foto: Pexels

Agua inteligente en clima árido

Regar mejor es más importante que regar más. En macetas, sumergirlas unos minutos permite que absorban agua en profundidad. Además, sumar un recipiente con agua y piedras ayuda a aves y polinizadores, fundamentales para el equilibrio del jardín mendocino, especialmente en días de calor intenso o viento Zonda.

vaso de cristal pixabay

Un vaso de cristal es al fin y al cabo un pequeño recipiente de agua y como el agua es vida no tiene por qué presentarse en forma de grandes ideas para estanques o elementos elaborados. Créditos: Pixabay.

Proteger el suelo del sol y el viento

El método “cortar y dejar” funciona perfecto en Mendoza. Restos de poda o pasto seco actúan como cobertura natural (mulch), evitando que el suelo se reseque y protegiéndolo del viento. Esto también reduce la necesidad de riego y mejora la calidad de la tierra con el tiempo.

Pequeños refugios, gran impacto

Colocar piedras, troncos o dejar flores secas crea microhábitats. Estos espacios sirven de refugio para insectos beneficiosos y aves que ayudan al control natural de plagas. En un entorno donde el clima puede ser extremo, estos detalles marcan la diferencia para sostener vida en el jardín.