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Cómo reutilizar tazas viejas para decorar el jardín sin gastar de más

Las tazas de cerámica pueden reutilizarse como macetas. Cómo hacerlo, qué plantas elegir y por qué es una opción económica y sustentable para el hogar.

Cynthia Garrido

Tazas de cerámica.

Tazas de cerámica.

istockphoto

Muchas veces, las tazas de cerámica que ya no se usan quedan guardadas o terminan en la basura. Sin embargo, pueden tener una segunda vida con un uso simple y creativo. En lugar de descartarlas, es posible transformarlas en objetos útiles para el jardín o el balcón.

Una de las opciones más prácticas es convertirlas en macetas. La cerámica es un material resistente y duradero, por lo que puede contener tierra sin problemas. Incluso si la taza ya no sirve para tomar bebidas, sigue siendo útil para plantas pequeñas.

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Cómo reutilizar tazas viejas para decorar el jardín.

Cómo reutilizar tazas viejas para decorar el jardín.

Este tipo de reutilización tiene varias ventajas. Por un lado, ayuda a reducir residuos en el hogar. También permite ahorrar dinero, ya que evita comprar macetas nuevas. Además, suma un detalle decorativo original que puede darle personalidad a cualquier espacio.

El proceso para transformarlas es sencillo. Primero hay que elegir una taza limpia y en buen estado. Luego se recomienda colocar una base de drenaje con piedras o trozos de cerámica. Después se agrega tierra liviana y se coloca la planta elegida.

Qué tipo de plantas colocar en tazas viejas

Las plantas más recomendadas para este tipo de recipientes son las suculentas o los cactus. Son especies que necesitan poca agua y se adaptan bien a espacios reducidos. Por eso, funcionan muy bien en tazas, donde el espacio es limitado.

Entre las variedades más elegidas aparecen la echeveria, la haworthia, la crassula, el sedum y algunos cactus pequeños. Todas son resistentes, decorativas y fáciles de cuidar, lo que las convierte en una buena opción para quienes recién empiezan en la jardinería.

Reutilizar tazas de cerámica es una forma simple de reciclar y decorar al mismo tiempo. Con pocos pasos, se puede dar una nueva función a objetos que parecían inútiles y sumar un toque verde al hogar.

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