Las plantas que eliminan la energía pesada y cambian el ambiente de tu casa

Según el Feng Shui, los espacios oscuros, cerrados o sin ventilación acumulan energía estancada que afecta el ánimo, el descanso y hasta la concentración. Por eso, muchas personas comenzaron a usar ciertas plantas dentro de casa para renovar el aire y dar sensación de calma.

Una de las más recomendadas es la Sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Esta planta es famosa por resistir en lugares con poca luz y por asociarse con protección y limpieza energética. Muchas personas la colocan cerca de puertas, entradas o pasillos largos para cortar las malas vibras del ambiente.

Otra opción muy elegida es el Pothos. Sus hojas verdes y colgantes ayudan a suavizar espacios cargados y aportan sensación de frescura. En Feng Shui se relaciona con el movimiento del chi, la energía vital que debe circular dentro del hogar para generar armonía.

La Zamioculca también ganó fama en decoración y energía del hogar. Representa estabilidad, resistencia y fortaleza. Por eso suele usarse en oficinas, escritorios y zonas de trabajo donde hay tensión o cansancio acumulado.

Los Helecho son otro clásico para interiores. Ayudan a refrescar ambientes secos y dan sensación de alivio visual. Además, muchas personas creen que elevan la energía de la casa y generan más tranquilidad en dormitorios y salas de estar.

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Por otro lado, la Calathea y la Maranta se relacionan con el equilibrio emocional. Sus hojas llamativas aportan calma visual y quedan perfectas en rincones interiores o sectores con poca ventilación.