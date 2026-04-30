Las cuatro plantas "todoterreno" para el interior que soportan la calefacción sin problemas

Con el descenso de las temperaturas, el interior del hogar se convierte en un desafío para las plantas . El calor seco de las estufas afecta a muchas especies, sin embargo, un grupo sobrevive y renueva el oxígeno en ambientes cerrados.

Una que tiene resistencia extrema es la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra. Esta planta es prácticamente indestructible. Su estructura le permite tolerar el aire seco de los radiadores y la falta de luz natural. Además, es una gran purificadora de toxinas ambientales. Requiere riegos distanciados y se adapta a cualquier rincón.

Otra excelente opción es la zamioculca, ideal para principiantes . La planta se desarrolla con éxito en espacios cálidos y con poca iluminación, manteniendo su color verde intenso incluso con calefacción constante. Necesita poca agua y es ideal para los que no tienen tiempo o se olvidan de regar.

Sin dudas, que la indiscutida por su resistencia y versatilidad es el potus. Es un clásico que no falla nunca. Se adapta con sus guías colgantes que son perfectas para dar vida a estanterías o repisas. Además, soporta tanto la baja luminosidad como el ambiente seco generado por el invierno.

Por último, la aspidistra, conocida como la "planta de hierro". Es capaz de resistir el polvo, la sombra profunda y el calor excesivo sin resentirse. Es ideal para pasillos, recibidores o dormitorios donde la luz es escasa. Con un mínimo de cuidado, es de las pocas que puede florecer en invierno.

Para que las plantas pasen el invierno con éxito se aconseja regar cuando el sustrato esté completamente seco al tacto. También se puede limpiar el polvo de las hojas para facilitar la fotosíntesis y respiración. Mantenerlas alejadas del contacto directo con estufas o aires acondicionados calientes.